La valenciana Inka Romaní, seleccionada para realizar una estancia en el Centro KVS de Bruselas

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bailarina, coreógrafa y productora cultural valenciana Inka Romaní ha sido seleccionada para realizar una estancia en el Centro KVS de Bruselas gracias a la colaboración que han iniciado el festival Dansa València y el teatro belga.

La prestigiosa institución cultural flamenca, catalizadora de compañías como Peeping Tom, Voetvolk y Última vez, ha puesto en marcha una estancia en el teatro belga que pone a disposición de los creadores seleccionados no solo un espacio de ensayo, sino también asesoramiento artístico y acceso a la red KVS.

La elegida en esta primera ocasión ha sido la bailarina, coreógrafa y productora cultural Inka Romaní con su proyecto multidisciplinario 'Kinesthetic Futures', una instalación de vídeo y danza que se imagina cómo serán los bailes del futuro.

"En el KVS nos encontramos en una constante tensión entre pasado y futuro, canon y vanguardia. También nos une a Inka la ambición de conectar diferentes lenguajes de movimiento, así que creemos que este encuentro será provechoso para ambos", señala el dramaturgo y miembro del equipo de dirección artística de este centro perteneciente al Departamento de Cultura, Juventud y Medios de Comunicación del Gobierno de Flandes, Gerardo Salinas.

Inka Romaní combina sus talentos como bailarina y comunicadora para participar en proyectos en el campo de las artes escénicas. La creadora trabaja como profesional independiente en propuestas centradas en el cuerpo y su movimiento.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su carrera en diferentes escenarios de Europa, como el teatro Sadler's Wells de Londres, el Centro de Desarrollo Coreográfico de Toulouse y La Mutant de València. Asimismo, ha colaborado con artistas y compañías internacionales como los coreógrafos Metaspeech (Reino Unido), Marquez&Zangs (Reino Unido), Germana Civera (Francia) y Core Dance Performance Company (Estados Unidos), entre otros.

Sus prácticas de danza combinan técnicas somáticas con diferentes estilos de baile que van desde el flamenco hasta el contemporáneo, el 'break' y el 'voguing'. Romaní es la cofundadora, junto con Julia Zac, de Club Mutante, un evento anual para bailarines de diferentes estilos para reunirse, compartir y competir.

"Existe una expresión popular en Flandes: 'Kiezen is verliezen', cuya traducción más exacta es 'elegir es perder'. Te pierdes lo que no has elegido. Eso es lo que hemos sentido en KVS al escoger a quien realizaría la estancia en Bruselas de entre los interesantes proyectos presentados en la convocatoria compartida con Dansa València. No obstante, esa pérdida no es del todo cierta. Hemos leído todas las propuestas con mucha atención y pensado cómo dialogaba cada una de ellas con nuestros planes y artistas asociados. No los olvidaremos rápidamente", avanza Salinas.

La visita de la creadora valenciana establecerá los primeros cimientos de ese puente artístico que se está forjando entre ambas comunidades artísticas y al que ambas instituciones le auguran un constructivo futuro.

"Compartir esta experiencia con KVS supone iniciar la proyección de la marca Dansa València y dar una oportunidad a creadores valencianos para que conozcan nuevos contextos y para que se dejen contaminar por otras miradas artísticas", valora la directora artística del festival, María José Mora.