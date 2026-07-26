La valenciana Laura Pérez gana el Eisner a la mejor edición de material internacional por 'Nocturnos'

'Nocturnos', De La Autora Valenciana Laura Pérez, Ha Ganado El Premio Eisner En La Categoría De Mejor Edición Estadounidense De Material Internacional Por Su Edición En Fantagraphics. - LAURA PÉREZ/ASTIBERRI

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Nocturnos', de la autora valenciana Laura Pérez, ha ganado el Premio Eisner en la categoría de mejor edición estadounidense de material internacional por su edición en Fantagraphics, informa la editorial Astiberri, que publicó la obra en castellano en 2024.

Este galardón, que reconoce lo mejor de la industria del cómic publicado en 2025, ha sido entregado en el marco de la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos).

El reconocimiento se suma al palmarés de la autora valenciana, cuya obra ya fue nominada a mejor obra internacional en la ComicCon de Nápoles y ha obtenido varios premios, como el de la Asociación de críticos y divulgadores de cómic o el Premio Antifaz del Salón del Cómic de Valencia, en el ámbito nacional. La autora, además, ha sido galardonada con el Premio Especial Romics en Italia, recuerda la editorial en un comunicado.

'Nocturnos' muestra diferentes ecosistemas de la noche, un espacio de tiempo que hemos hecho nuestro a lo largo de la historia, pero que no nos llega a pertenecer, un territorio invisible. "Una hermosa y triste canción de amor a los misterios del sueño y la noche", en palabras de la escritora Mariana Enríquez.