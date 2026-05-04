El valenciano Raúl Clyde llevará en octubre su sonido urbano a la sala Auditorio Roig Arena

Raúl Clyde llevará en octubre su sonido urbano a la sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El artista de música urbana Raúl Clyde arrancará su gira El Vendedor de Rosas Tour en la sala Auditorio Roig Arena de València el próximo lunes 12 de octubre.

El valenciano está firmando un 2026 de éxito gracias a su álbum 'El vendedor de rosas', un proyecto que rinde homenaje a la película de Víctor Gaviria y al reguetón antiguo, detallan desde el recinto multiusos.

Después de años creciendo cada vez más gracias a éxitos como 'Tuenti Remix', 'Buenissima' o 'Diesel', Raúl Clyde alcanzó al público masivo gracias a su álbum 'Destino 14', que incluyó colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como J Álvarez, Jory, Jowell, Yung Beef o Mushkaa.

En su nuevo proyecto, 'El vendedor de rosas', cuenta con colaboraciones estelares con artistas como Saiko o Gloosito y con prometedores nombres como LaDiferencia2006 o Maig. El disco acumula más de diez millones de escuchas en plataformas digitales.

Las entradas para el concierto de Raúl Clyde en València saldrán a la venta este martes, 5 de mayo, a las 20 horas en la web del recinto multiusos.