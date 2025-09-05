Los valencianos gastan 966 euros de media este verano, un 3% menos que en 2024, según Cetelem

El 67% de los valencianos que han ido de viaje han salido a restaurantes durante sus vacaciones. - Nacho Cubero - Europa Press

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio de los valencianos en verano, incluyendo quienes han viajado y quienes no, asciende a 966 euros, un 3% menos que el gasto realizado en 2024 y un 23% menor respecto a la media nacional, según El Observatorio Cetelem.

La nueva edición del zOOm de gasto en verano detalla que entre los valencianos que sí han viajado, el gasto medio se sitúa en 1.168 euros, un 19% menos que la media nacional. El alojamiento es donde más gasto se ha realizado, con una media de 475 euros, mientras que el gasto en transporte ha sido de 184 euros.

En comparación con el verano de 2024, un 35% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior y el 38% declara haber mantenido su nivel de gasto, mientras que un 17% asegura haber viajado con menor presupuesto.

Respecto al tipo de viaje que han realizado, 7 de cada 10 valencianos que ha ido de vacaciones este verano ha optado por un destino nacional. El 19% declara haber viajado fuera del país, mientras que un 10% ha optado por ambos tipos de viaje. La costa ha sido la principal opción para la mayoría de los valencianos, con un 55% de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad con un 26% y un 28% de menciones respectivamente.

La mayoría de los valencianos que han ido de viaje han salido a restaurantes durante sus vacaciones. Así lo declara el 67% de ellos. Le siguen el 47% que afirma haber ido de shopping; un 41% que declara haber ido al cine; y otro 41% ha visitado museos.

GASTO DE LOS QUE NO HAN VIAJADO

El 44% de los valencianos declara no haber ido de viaje este verano, 8 puntos más que la media nacional. Entre los principales motivos para no haber viajado, un 57% afirma que es porque su situación económica no se lo ha permitido. Le sigue el 28% que declara que es tener intención de ahorrar y otro 28% por el encarecimiento de los alojamientos.

El gasto medio de los valencianos que no han viajado este verano se sitúa en 522 euros, un 10% menos que la media nacional. Salir de restaurantes, con un 61% de las menciones, es la actividad más realizada por los valencianos que no han ido de viaje. Las siguientes opciones más mencionadas son realizar actividades deportivas, con un 35%, e ir de shopping, con un 26%.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online de ámbito nacional hecha con 1.000 encuestas.