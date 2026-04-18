Los valencianos muestran su devoción a la Virgen de Tabacalera y Bomberos

La Cofradía de la Virgen de Tabacaleros y Bomberos de València celebra los actos en conmemoración del 86 aniversario de la imagen - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Virgen de Tabacaleros y Bomberos de València ha celebrado este sábado los actos en honor a la Virgen coincidiendo con el 86 aniversario de la imagen, recuperando así una tradición que no se celebraba desde 2015. Los bomberos han sido los encargados de portar a hombros la imagen hasta la Iglesia de San Pascual Bailón, donde se ha celebrado una misa.

A continuación, la Virgen ha recorrido las calles del barrio en un emotivo encuentro con centenares de vecinos y ciudadanos que han querido mostrar su devoción, ha informado el consistorio en un comunicado.

En palabras de la presidenta de la Cofradía, la inspectora del cuerpo de Bomberos, Natalia Dutor, "la recuperación de esta tradición supone un reencuentro muy especial entre la Virgen y la ciudadanía, especialmente con el barrio que la vio nacer".

Asimismo, ha destacado que "es un orgullo para el cuerpo de Bomberos custodiar esta imagen tan vinculada a la historia y a la identidad de València".

La Virgen de Tabacaleros y Bomberos está estrechamente vinculada a la historia de la antigua fábrica de tabacos de València, hoy conocida como Tabacalera y actual sede municipal. La imagen fue encargada en 1940 por las trabajadoras y trabajadores de la fábrica, las conocidas cigarreras, que mantuvieron viva su devoción durante décadas como símbolo de identidad del barrio.

Desde 2003, año en que se constituyó oficialmente la Cofradía tras la cesión de la imagen al cuerpo municipal de Bomberos, esta entidad se encarga de su custodia y promoción. En la actualidad, la imagen se encuentra en la sede de Tabacalera, donde es conocida popularmente como Virgen de Tabacalera. La talla, obra del artista Vicente Benedito Baró, es una réplica de la Virgen de los Desamparados y presenta los elementos iconográficos característicos, como el niño en brazos y las figuras de los desamparados, además de un ajuar completo en el que destaca su manto de tono hueso.

Durante esta semana, la camarera de la Virgen de los Desamparados ha revisado y preparado minuciosamente cada detalle para que la imagen luciera impecable en su reencuentro con los valencianos.

"La respuesta de los vecinos ha sido emocionante, con una gran participación que demuestra que esta devoción sigue muy viva", han subrayado desde la Cofradía. La recuperación de esta celebración ha sido posible gracias al impulso de la Cofradía, presidida por Natalia Dutor, y a la colaboración del Ayuntamiento de València y la Hermandad de los Seguidores de la Virgen.

"GRAN RESPONSABILIDAD"

Por su parte, el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha señalado que "cuando conocí la historia de la Virgen de Tabacalera y su vinculación con el cuerpo de Bomberos, a través de una inspectora que asumía el testigo de la Cofradía, tuvimos claro que debíamos implicarnos y ofrecer todo nuestro apoyo".

Caballero ha añadido que "la Mare de Déu dels Desamparats es nuestra patrona, y que los antiguos trabajadores de la fábrica cedieran la custodia de esta imagen tan especial para ellos al cuerpo de Bomberos no solo es motivo de orgullo, sino también una gran responsabilidad".

En este sentido, ha destacado que "es una satisfacción comprobar cómo se ha querido mantener viva esta tradición y la devoción que los valencianos sentimos por la Virgen".

Además, Caballero ha agradecido el "trabajo de restauración, cuidado y puesta a punto realizado por Pedro Arrúe y la camarera de la Virgen así como la ayuda y colaboración de la Hermandad de los Seguidores de la Virgen para que hoy la imagen luzca perfecta y que puedan disfrutarla y venerarla los valencianos".