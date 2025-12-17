Valenciaport cierra noviembre con un crecimiento de las exportaciones del 8%

Archivo - Contenedores en ValenciaPort - APV - Archivo

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha registrado en lo que va de año un tráfico de 73.824.678 toneladas (-0,20 por ciento), que evaluado en contenedores TEU asciende a 5.261.450 (+4,93%). Cuando falta un mes para que acabe 2025, las exportaciones acumuladas, que han salido de las instalaciones de Valenciaport han crecido en noviembre un 7,9% y las importaciones lo han hecho en un 14,47%. China, Estados Unidos, Argelia y Marruecos han sido los países que más tráfico han registrado.

Las magnitudes han sido dadas a conocer este miércoles en el Consejo de Administración de la APV, según ha informado la entidad en un comunicado. En la última reunión del año también se han acordado otros asuntos, como la resolución de la concesión a las mercantiles Ership, Intersagunto y Compañía General de Compras Agropecuarias (CGCA) de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la terminal de graneles sólidos (excluidos clinker y cemento) del Puerto de Sagunto.

Los datos acumulados de tráficos también muestran un crecimiento en tráfico de pasajeros, que en lo que va de año han sido 1.566.540. Los pasajeros de líneas regulares han crecido un 2,34% hasta alcanzar los 791.753, mientras que los de cruceros han sido 774.787, un 2,48% más que en el mismo periodo de 2024.

Los fosfatos, junto con el pescado congelado y refrigerado, son los productos que más han tirado de las exportaciones en estos últimos meses. En cuanto a los mercados, los mayores crecimientos se han registrado en países como Argelia y Marruecos, aunque los primeros puestos en el ranking de relaciones comerciales con Valenciaport lo mantienen China y Estados Unidos.

Los datos facilitados desde la Oficina Estadística de Valenciaport reflejan que en el mes de noviembre las instalaciones de Valenciaport han movido 6.653.192 toneladas de mercancías, lo que representa un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 10,22%. Trasladados a contenedores, la cifra asciende a 481.691 unidades, un 18,47% más que en noviembre de 2024. Este aumento en el número de TEU supone un aumento tanto en las exportaciones, que en un mes han crecido un 52,46%, como en las importaciones, que se han incrementado un 19,18%.

"PASO MÁS"

El otorgamiento, por parte del Consejo, de la concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio público portuario a favor de las mercantiles Ership, Intersagunto y Compañía General de Compras Agropecuarias (CGCA), supone un "paso más" en la puesta en marcha de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Sagunto. Este proyecto busca impulsar la actividad económica local y regional mediante unas nuevas instalaciones más sostenibles y optimizadas.

La dinamización del tráfico de graneles "no solo fortalecerá la competitividad del puerto, sino que también generará empleo directo e indirecto, favoreciendo el crecimiento de sectores estratégicos como la agroindustria, la metalurgia y la construcción", señala la APV.

Dentro del recinto portuario de Sagunto, también se ha acordado declarar la suspensión total del título concesional otorgado a favor de Crestgate, SL para la construcción y explotación de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2. El motivo de esta decisión es la detección de suelos contaminados, que está siendo evaluada para poder elaborar el proyecto constructivo definitivo.

REFUERZO DEL PLAN DE INVERSIONES

El "importante proceso" inversor vinculado al Plan de Empresa 2026 de la APV ha sido otro de los aspectos abordados en la reunió, donde se ha aprobado el pliego de condiciones que regirá la contratación de préstamos a largo plazo para Financiación del Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria por un importe de más de 143 millones de euros.

El Plan de Inversiones 2025-2029 contempla actuaciones en inmovilizado material e intangible que superan los 266 millones de euros para el ejercicio 2026, lo cual implica pagos por inversiones en torno a 264 millones de euros.

En otro orden de cosas, el Consejo de Administración ha aprobado también el pliego de bases y el pliego de condiciones generales y particulares del concurso público para el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario para la implantación de un centro empresarial de tecnología e innovación destinado a emprendimiento, oficinas, formaciones y eventos en la NAVE EFO 16 de La Marina de Valencia.

Finalmente, se ha dado luz verde al pliego de condiciones particulares para la prestación del servicio de suministro de gas natural licuado (GNL) a buques como combustible mediante gabarra en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de València. Este servicio es una medida que pretende facilitar la descarbonización en línea con el Plan Net Zero Emissions.