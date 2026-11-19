Valfortec y SGS se alían para crear un Data Center en Vall d'Alba - VALFORTEC

CASTELLÓ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía castellonense de energía renovable Valfortec ha formalizado una alianza con la consultora internacional SGS para poner en marcha la instalación "del primer Data Center de la provincia de Castellón".

Con una inversión prevista de 100 millones de euros, este centro de datos prevé ubicarse en la localidad de Vall d'Alba, donde Valfortec posee varias instalaciones industriales y en cuya comarca cuenta además con diferentes parques fotovoltaicos en plena producción y en fase de desarrollo, imprescindibles para la alimentación energética del Data Center, anuncian los responsables de la operación en un comunicado.

Valfortec destaca que el proyecto supone "una oportunidad de futuro" y augura que su implantación a corto plazo tendrá "un gran impacto económico, social y territorial, tanto a nivel provincial como autonómico: un proyecto estratégico que marcará el futuro de la Plana Alta".

El responsable del área de almacenamiento y encargado de liderar el proyecto desde Valfortec, Andrés Roig, destaca que "se trata de una actuación estratégica tanto para la provincia de Castellón como para la Comunitat, ya que la puesta en marcha del centro de datos de Vall d'Alba contribuirá a dinamizar la zona creando puestos de trabajo y posicionando el entorno como un polo de atracción de inversiones tecnológicas".

El emplazamiento escogido para esta instalación, que estará dedicada a edge computing y cargas de inteligencia artificial, cuenta con una serie de ventajas competitivas como por ejemplo su ubicación estratégica, que tiene numerosas instalaciones productoras de energía limpia y responsable en sus inmediaciones. Esto "contribuirá a que el proyecto sea totalmente sostenible y respetuoso con el medio ambiente", aseguran.

La compañía, que cuenta con numerosas instalaciones fotovoltaicas en Vall d'Alba, tanto en funcionamiento (Juncosa, Juncosa II, Chinestra y Mas de Catalá) como en fase de desarrollo (l'Arc, Mas de Fasil y Les Oliveres), será la encargada de suministrar la energía renovable necesaria para el funcionamiento del centro de datos.

Esto es posible gracias al marco regulatorio recogido en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, en el que los centros de generación eléctrica renovable de hasta 5 MW de potencia pueden suministrar energía a consumidores que estén, como máximo, a 5 kilómetros de distancia, concluyen.