El valle del Ebro y zonas de Valencia alcanzarán este miércoles los 42 grados

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso rojo, naranja o amarillo a casi toda España y cinco provincias estarán en riesgo por tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso naranja por el calor y Córdoba, Jaén y Málaga en aviso amarillo, mientras que, en Aragón, Zaragoza estará en aviso rojo y Huesca y Teruel en aviso naranja.

Asimismo, Asturias estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Islas Baleares en aviso naranja por las altas temperaturas; la Comunidad de Madrid en aviso amarillo por altas temperaturas; Murcia, en aviso naranja por calor y amarillo por tormentas; Navarra, en aviso amarillo por calor, al igual que La Rioja.

En Castilla-La Mancha, estarán en riesgo amarillo por calor Cuenca y Guadalajara, mientras que Albacete estará en aviso naranja por calor y amarillo por tormentas; en Cataluña, el calor pondrá en riesgo importante a Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; la provincia gallega de Lugo estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; y, en Alicante y Castellón estarán en aviso naranja por las altas temperaturas y Valencia en aviso rojo por calor y amarillo por tormentas.

Este miércoles se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos despejados o poco nubosos. Únicamente en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental.

TORMENTAS

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en la cordillera Cantábrica y en los interiores del tercio este peninsular; en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, se esperan tormentas que pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo; con baja probabilidad, podrían formarse también en el sistema Ibérico turolense y en las sierras prelitorales de Tarragona.

Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia; y se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península y en Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán en los archipiélagos, las regiones mediterráneas y el cuadrante suroeste; lo harán de forma notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña; bajarán en el área cantábrica, Navarra, La Rioja y zonas aledañas, y no se esperan cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península, excepto en el Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste, y los 38-40 grados en el tercio este, el valle del Guadalquivir y en Mallorca. Se alcanzarán los 42 grados en el valle del Ebro y en los prelitorales de Valencia.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, salvo en el litoral atlántico gallego. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.

En cuanto al viento, soplará alisio moderado en Canarias con posibles intervalos fuertes en zonas expuestas y poniente moderado en el Estrecho y el golfo de Cádiz. En el Cantábrico, el viento será flojo y del norte, y, en el resto, del oeste, con tendencia a arreciar por la tarde.