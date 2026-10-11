Vandalizan en Quart de Poblet una escultura de homenaje a 14 vecinos fusilados por el franquismo - AJUNTAMENT QUART DE POBLET

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) condena "enérgicamente" un ataque contra la escultura 'El Pes de la Memòria'. Este monumento es un espacio de reconocimiento y dignidad que rinde homenaje a 14 vecinos del municipio fusilados por el franquismo.

"Ni el odio ni el incivismo borrarán nunca su recuerdo ni el compromiso de este Ayuntamiento con la memoria democrática. Este acto intolerable ya se está investigando y se actuará en consecuencia contra los responsables", expresa el consistorio en una publicación en redes sociales, acompañada de fotografías del ataque realizado con simbología nazi y con pintadas con las palabras "España" y "rojos no".

Hace unos días, la plaza Valldecabres de Quart de Poblet acogió la presentación de esta escultura del artista valenciano Miguel Borrego que rinde homenaje a los 14 vecinos de Quart de Poblet fusilados por el franquismo entre 1939 y 1942. Se planteó como un lugar de recuerdo, reconocimiento y reflexión sobre la memoria democrática.

El acto contó con la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, con la Agrupación de Familiares de Víctimas Fusiladas en el Paredón de España y con familiares de las víctimas homenajeadas. "Reconocer a las víctimas no significa negar el dolor de otras. Porque una democracia no tiene que escoger entre memorias, pero sí identificar a perpetradores y víctimas de la violencia", manifestó la primera edil.