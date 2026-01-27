Vanesa Martín, Sergio Dalma y la gira de despedida de La Fúmiga llegan este año al Muelle Live de Alicante

Archivo - El Muelle Live de Alicante - EL MUELLE LIVE - Archivo

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Raphael, Miguel Ríos, Vanesa Martín, Sergio Dalma, Pablo Alborán y La Fúmiga y su gira de despedida están entre los artistas que actuarán este año en El Muelle Live de Alicante. Además, los organizadores de eventos en este espacio presentarán en las próximas semanas una "amplia oferta" de eventos deportivos, empresariales, musicales, culturales y gastronómicos que se desarrollarán en 2026.

Por ahora, han comenzado a desvelar estos "conciertos únicos" que protagonizarán "artistas imprescindibles" de la cultura musical, "en un enclave privilegiado frente al Mediterráneo y con una producción diseñada para ofrecer experiencias memorables al público".

Así, Raphael regresará a los escenarios de Alicante el 26 de septiembre con 'Raphaelísimo', "un espectáculo que eleva aún más la grandeza de una trayectoria incomparable", según un comunicado de El Muelle Live.

El "eterno" Divo de Linares, recientemente nombrado persona del año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, propone un viaje emocional a través de los "himnos" que lo convirtieron en un "icono", como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', junto a las canciones de su último y "aclamado" álbum 'Ayer... aún', "un magistral tributo a la 'chanson' francesa y a figuras como Édith Piaf o Charles Aznavour".

"Más que un concierto, 'Raphaelísimo' es una celebración de la vigencia de un artista eterno que continúa emocionando a públicos de todas las generaciones", han subrayado los promotores de esta actuación.

Por otro lado, el 'rock' en español brillará en El Muelle Live el 29 de mayo con Miguel Ríos, "una de las voces más legendarias". El artista granadino llegará a Alicante con un concierto "cargado de clásicos atemporales y toda la fuerza que lo ha convertido en un referente absoluto durante décadas".

Además, "la sensibilidad y la cercanía" llegarán el 11 de septiembre de la mano de Vanesa Martín, que hará parada en Alicante con su 'Casa Mía Tour 2026'. Tras el éxito de su noveno álbum de estudio, la artista malagueña presenta su gira "más íntima, honesta y personal, un espectáculo concebido como un refugio sonoro y emocional".

De este modo, el público podrá disfrutar de nuevas canciones como 'Objetos perdidos' o 'Tiempo real', junto a "grandes temas" de su carrera como '90 minutos', 'Polvo de mariposas' o 'Inventas', "en una experiencia marcada por la conexión y la emoción compartida".

Por otro lado, Sergio Dalma actuará el 22 de agosto con su gira 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje a la música italiana que celebra el 15 aniversario de 'Via Dalma', "el álbum que revolucionó el mercado musical español".

En este nuevo 'tour', el artista presenta su vigesimotercero trabajo discográfico y vuelve a "tender puentes" entre generaciones a través de canciones que forman parte de la memoria colectiva, lo que reafirma, según El Muelle Live, "su condición de autor intergeneracional".

La programación de El Muelle Live se completa con "otros eventos destacados". Así, el domingo 1 de marzo acogerá 'Cinema Paradiso. Especial vehículos clásicos y singulares', una jornada emblemática para los amantes del motor que reunirá más de cien coches y motos clásicas, "combinando exposición, música y gastronomía en un entorno privilegiado".

GIRA DE DESPEDIDA DE LA FÚMIGA

Asimismo, el viernes 27 de marzo La Fúmiga llegará a Alicante con 'L'últim abraç', su gira de despedida tras más de una década de trayectoria, 500 conciertos y millones de reproducciones, "en un concierto único concebido como una celebración y homenaje a la música popular valenciana".

El 11 de abril, el recinto acogerá el festival 'Aquellos maravillosos años', una tarde-noche "cargada de nostalgia" con los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible.

Además, será una propuesta "cargada de nostalgia y diversión" con los grandes himnos de los 80 y 90, de la mano de los DJ Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales, "que hicieron bailar a toda una generación".

El 24 de abril, con las últimas entradas a la venta, Marta Santos emocionará al público con su voz y su historia personal, consolidándose "como una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional".

Con versiones "virales" como 'Las cosas pequeñitas' o 'La bachata' y temas propios como 'Cerquita de mí' ha conseguido "abrirse un hueco en la escena musical", hasta llegar a 'playlists' oficiales y "al corazón de miles de oyentes", resalta El Muelle Live.

CARLOS SADNESS Y NACHO CANO

Igualmente, el 25 de abril se presentarán 'Los atardeceres del Muelle', el ciclo de conciertos de los sábados en El Muelle Live, una experiencia para "disfrutar de la música al ritmo del atardecer" desde las 16.30 horas. La inauguración del 25 de abril contará con las actuaciones de Carlos Sadness, Niña Polaca y sesiones de DJ.

El 26 de abril, Nacho Cano llegará a Alicante con su musical 'Malinche sinfónico', "en una experiencia inolvidable en un espectáculo innovador que fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de 'rock' y la voz de los protagonistas que marcaron este acontecimiento histórico", según los promotores del evento.

PABLO ALBORÁN Y LA GIRA DE OT 2025

Por su parte, Pablo Alborán presentará el 9 de julio en Alicante su nueva gira 'Global Tour Km0', una cita "imprescindible" para "disfrutar en directo de la magia, la voz y el carisma del artista malagueño, con un espectáculo renovado y una producción de primer nivel".

Finalmente, el viernes 17 de julio, la gira de Operación Triunfo (OT) 2025 hará parada en El Muelle Live, para llevar a Alicante el espectáculo del 'talent show' musical "que ha conquistado a miles de fans", con los 16 concursantes, que interpretarán "los grandes éxitos de la edición en un 'show' lleno de energía y emoción".