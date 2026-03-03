Varias familias alicantinas, atrapadas por la guerra en Oriente Medio

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (d), y la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda (i), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Varias familias de alicantinos están atrapadas en Oriente Medio por la escalada bélica desatada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, según ha señalado este martes la portavoz del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda.
En la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, la edil ha trasmitido el "apoyo" del consistorio a los alicantinos afectados por esta situación, quienes o bien viven allí o han estado de viaje en la zona.
Preguntada por el número exacto de atrapados, Cutanda no ha podido facilitar un dato concreto, aunque ha explicado que algunas familias han contactado con el Ayuntamiento de Alicante a raíz de producirse esta situación. "Esperamos que puedan regresar pronto a casa", ha apostillado.