Varias localidades alicantinas suspenden toda la actividad este viernes ante la alerta roja por lluvias

ALICANTE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades de la provincia de Alicante, como la capital, Elche, Torrevieja, El Campello o Dolores, han suspendido para este viernes la actividad municipal y de eventos deportivos, al aire libre y otros actos, a causa de la alerta roja por fuertes lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Los consistorios de las distintas localidades han tomado diversas medidas encaminadas a evitar la movilidad de la ciudadanía, a quien ha instado a que no realice desplazamientos salvo que sea estrictamente necesario.

El litoral sur de Alicante está en alerta roja por lluvias, ya que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las precipitaciones pueden superar los 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alicante ha suspendido toda la actividad en instalaciones y servicios municipales, entre ellas el Debate sobre el Estado de la Ciudad --que se ha aplazado al lunes--, o el cierre de bibliotecas, museos, el servicio de atención ciudadana del SAIC, los centros sociales, de mayores y socioculturales y el Castillo de Santa Bárbara, así como las instalaciones y complejos deportivos y parques y jardines.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha emitido un decreto por el que suspende numerosas actividades, entre ellas docencia en todos los Centros Educativos --públicos y privados-- del término municipal de Elche; la programación prevista en el Festival OASIS; la Fireta del Camp d'Elx; o las actividades al aire libre.

Asimismo, Elche clausurará las instalaciones deportivas, parques y jardines; suspende la actividad en todos los mercadillos del término municipal; todas las actividades previstas en la vía pública; y la Sesión Extraordinariadel Pleno Municipal y toda la actividad de los servicios municipales de manera presencial.

El personal municipal de Elche, a excepción de los servicios esenciales, de seguridad y emergencias, no deberá acudir a su centro de trabajo. También se suspende la actividad en todos los Centros Municipales, como bibliotecas, museos, salas de estudio, centros sociales.

Además, se suspende el servicio del bus a las pedanías, ya que se recomienda limitar la movilidad de toda la población salvo motivos imprescindibles.

En el caso de El Campello, el consistorio ha ordenado el cierre de instalaciones municipales y espacios al aire libre, lo que incluye parques públicos, cementerio municipal, pistas deportivas abiertas al exterior, pabellón polideportivo municipal y polideportivo El Vincle, además del propio Ayuntamiento.

En el resto de los espacios e instalaciones municipales abiertas al exterior sin vallado, que son de libre acceso al público general, la ciudadanía no está autorizada a permanecer en dichos espacios durante el periodo que dure la alerta roja.

Además, en previsión de situaciones especiales, permanecerán abiertos el edificio del Centro Social "El Barranquet" y la Jefatura de Policía, únicamente para la atención de circunstancias extraordinarias relacionadas con la situación de preemergencia.

El Campello también suspende las actividades de pública concurrencia con gran afluencia de personas, tanto en el interior de edificios como en espacios al aire libre, como conciertos, pruebas deportivas, eventos culturales o religiosos o celebraciones. Además, queda prohibido el baño y la realización de cualquier actividad deportiva acuática en las playas y calas del municipio.

También queda prohibido el uso y la permanencia en el interior de las instalaciones provisionales instaladas en vía pública con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos tipo carpas o jaimas.

El decreto recomienda a los establecimientos privados que albergan personas vulnerables (niños, personas mayores o con dependencia) que extremen las medidas de protección de sus usuarios evitando el desplazamiento. En cuanto a comercios particulares abiertos al público y donde se desarrollen actividades privadas, se aconseja que durante la jornada laboral "eviten en la medida de lo posible el desplazamiento de sus trabajadores a su centro de trabajo y que extremen las medidas de protección de sus usuarios".

SUSPENSIONES EN TORREVIEJA Y DOLORES

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado, desde la medianoche de este viernes, la suspensión del mercadillo semanal de los viernes en el parque Antonio Soria; de actividades al aire libre y cierre de los parques y jardines de la ciudad; de todas las actividades deportivas, tanto en el exterior como en el interior; de las actividades culturales previstas en Teatro Municipal, Centro Cultural Virgen del Carmen y Auditorio Internacional de Torrevieja, así como suspensión de la actividad en el Conservatorio Municipal.

Igualmente, el consistorio --pese a que este viernes no era lectivo en Torrevieja según el calendario escolar municipal, ha acordado la suspensión de la actividad escolar en el resto de los centros, como escuelas infantiles y guarderías.

Además, el Ayuntamiento de Torrevieja ha habilitado el Palacio de Deportes 'Tavi y Carmona' como albergue para personas sin hogar desde este jueves a las 20.00 horas hasta las 10.00 horas del sábado, 11 de octubre (siempre que el tiempo lo permita).

La localidad de Dolores también ha suspendido todas las actividades al aire libre y ha anunciado el cierre de instalaciones deportivas municipales y de parques y jardines municipales, así como la suspensión del mercadillo de los viernes.

OPERATIVOS DE CRUZ ROJA

A causa del temporal, Cruz Roja tiene activos desde esta tarde varios equipos de respuesta básica en emergencias en diferentes localidades de la provincia. En concreto, en localidades como Elche y Crevillent ya hay operativos grupos de voluntarios prestando información sobre riesgos y ofreciendo asistencia humanitaria de emergencia a personas sin hogar.

Además, en varias localidades de la provincia la organización humanitaria asiste a los Cecopal para "brindar sus recursos de emergencia a los ayuntamientos que requieran esta ayuda".