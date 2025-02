El vecindario de la finca número 5, colindante con el incendio del bingo en València, puede volver a su casa este sábado

VALÈNCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Bomberos y portavoz del equipo de gobierno local en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que el vecindario de la finca número 5 de la calle Pintor Benedito de la capital valenciana, donde se originó un incendio este viernes en un bingo, "ya puede volver a sus casas". No obstante, ha constatado que los residentes en los inmuebles número 7 y 9 "tendrán que esperar todavía porque son justo las fincas donde se encuentra el bingo en su bajo".

Así lo ha precisado Caballero, este sábado, en atención a los medios desde el lugar del accidente, donde ha informado sobre las labores que realizan los bomberos para dar por controlado el fuego, que comenzó el viernes sobre las 17.40 horas en un bingo en la calle Pintor Benedito, y que provocó que 18 personas fueran atendidas y posteriormente dadas de alta in situ. Además, se desalojó a más de una treintena de vecinos, de los que 25 fueron realojados en hoteles por parte del Ayuntamiento.

En este jornada, los bomberos continúan trabajando "para dar por sofocado y extinguido el incendio", ha señalado el concejal. En concreto, desde primera hora de la mañana, son cuatro dotaciones de bomberos las que trabajan en la zona.

"Afectó en un primer momento a las fincas número 7 y número 9, pero fueron evacuadas también las viviendas colindantes, por lo que llegaron a ser hasta cuatro los edificios que se evacuaron por precaución", ha incidido. En uno de ellos, el número 11, sus residentes ya pudieron volver a sus domicilios este viernes por la noche. "Ahora mismo, para estos dos edificios --nº11 y 5-- ya es seguro poder volver a sus casas", ha asegurado.

En la misma noche, el Ayuntamiento de València pudo contactar "de forma rápida" con los familiares y afectados, que habían sido evacuados de sus viviendas, para ofrecerles la alternativa habitacional de poder dormir en algunos hoteles cercanos a su vecindario.

De este modo, son 29 personas las que han necesitado pasar la noche en dos hoteles de la zona, mientras que otros residentes se han podido realojar en viviendas de familiares. "Por tanto, solo quedaría el vecindario de las puertas 7 y 9 por realojar, que podrán estar en el hotel el tiempo que haga falta", ha señalado.

Caballero ha subrayado que, en este momento, "los bomberos ya han comunicado que tienen controlado el incendio en el bajo del bingo y lo que están haciendo es trabajar para dar por extinguido el incendio de forma completa".

Por otra parte, ha indicado que los vecinos del portal 7 están accediendo con los bomberos a recoger enseres. Posteriormente lo harán los del número 9, excepto aquellos que residan en la primera planta. "Los familiares que puedan requerir algún tipo de medicación o algún tipo de enseres, pasaportes o documentación esencial, pueden venir y recuperar esos enseres que necesiten", ha especificado.

POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Una vez se dé por extinguido, los agentes podrán empezar a inspeccionar las estructuras del edificio. En concreto, se revisarán los forjados y las viviendas. Mientras tanto, ha aclarado que se mantendrá el realojo: "Lo que queremos es que los vecinos puedan volver cuanto antes a sus casas. Si no fuera posible poder volver esta noche, el consistorio ya ha previsto que los vecinos puedan estar en los hoteles el tiempo que fuera necesario".

Preguntado por el origen del fuego, el portavoz del equipo de gobierno local ha señalado que "los indicios que se tienen son que puede provenir de la cocina de ese bingo", pero que "todavía no se tiene mayor información". Asimismo, ha agregado que, una vez inició el incendio, se evacuó el local, por lo que no quedaba ninguna persona dentro.

"La prioridad de los bomberos es sofocar el fuego, que es el momento en el que nos encontramos. Está controlado, pero todavía siguen inyectando aire, tanto para extraer el humo que todavía queda dentro, del bajo del bingo, así como para poder ver si queda todavía algún foco dentro de los escombros y de toda esa estructura que ha quedado en el suelo. Por tanto, están intentando ver si queda algún rescoldo. A partir de que sofoquen, ya de forma completa, procederán a esa investigación", ha detallado.

Sobre el estado de las licencias del bingo e inspecciones pasadas del recinto, Caballero ha respondido que "como responsable de emergencias, actualmente la actividad está centrada en apagar el incendio y, en darlo por extinguido, especialmente para que los vecinos también puedan volver a sus casas, se procederá a esas labores de inspección".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El concejal de Bomberos ha reiterado la recomendación de medidas de protección como el uso de mascarillas, además de que los vecinos de la zona mantengan las ventanas y las puertas cerradas. De este modo, ha advertido a la ciudadanía de que "no transite por esta zona si no es necesario".

En cuanto a diferencias en la forma de abordar este incendio en relación con el ocurrido el pasado 22 de febrero en el edificio del barrio valenciano de Campanar, Caballero ha aclarado que este último "se originó en una vivienda, en un piso alto, y se propagó por la fachada, mientras que en el caso del bingo es fuego en un bajo". "El incendio de Campanar era totalmente distinto", ha aseverado.

"Además, el material y la estructura del propio edificio es completamente distinto. Por lo tanto, los protocolos fueron los mismos, pero evidentemente la forma de abordarlo, de cómo se ha contenido ese incendio, es diferente", ha incidido.

"TODAVÍA HAY RESCOLDOS"

Por su parte, el inspector de Bomberos del Ayuntamiento de València, Amador Jiménez Miró ha constatado que "el incendio ahora mismo está controlado" y que "se ve salir humo porque todavía hay rescoldos".

"Con el material de aislamiento, lana de roca o fibra de vidrio todavía tenemos zonas que no están totalmente extinguidas. Se está procediendo a acceder poco a poco y remover los rescoldos que hay para apagarlos, tarea que llevará algún tiempo", ha continuado.

Asimismo, ha precisado que está realojado totalmente el vecindario de las puertas 5, 7 y 9. "Ahora mismo ya hemos comprobado que las escaleras son accesibles y van a poder acceder, con compañía de los bomberos, para poder retirar enseres que necesiten, como medicamentos o ropa.

PRIMERA PLANTA INACCESIBLE

"No pueden acceder de momento a la primera planta, puesto que todavía no hemos hecho la valoración definitiva de cómo se encuentra ese forjado, que ha sufrido bastante temperatura. Ahora mismo se está procediendo a una primera inspección, pero tengan paciencia porque todos los recubrimientos que tiene la estructura, como pilares y viguetas, es bastante densa y ahí tenemos bastante trabajo para dejarlo limpio y poder valorarlo definitivamente", ha detallado.

Tras esa valoración podrán decidir si los residentes de la primera planta pueden volver en la noche de este sábado. "De momento, a lo largo de la mañana, haremos estas inspecciones, y por la tarde podremos tener más información sobre el estado en el que se encuentra la planta que está peor, que es la primera, y cómo repercute en la estructura en el resto del edificio", ha concluido.

De hecho, uno de los vecinos afectados Jorge ha señalado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que su finca "es inaccesible". "Hemos hablado con las autoridades y nos han dicho que nuestra finca está llena de humo, que no podemos entrar de momento al haber todavía fuego hace un rato. No está apagado del todo y hoy no sé si podremos entrar. De momento estamos a la espera", ha concluido.