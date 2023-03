Un vecino desalojado por el incendio lamenta: "El término de Puebla de Arenoso lo vi ardiendo todo"

CASTELLÓ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un anciano desalojado de una de las ocho poblaciones y pedanías por el incendio de Villanueva de Viver (Castellón) ha lamentado la estampa provocada por las llamas en la zona afectada por el fuego y, en concreto, en Puebla de Arenoso. "El término lo vi ardiendo todo", ha señalado en declaraciones a Europa Press Televisión, y ha explicado que, en su caso, desalojaron a seis o siete mayores y él, en concreto, bajó con su coche y tuvo que dejar a sus mascotas en casa.

"De lo que llegaba a la vista no quedaba nada en absoluto", ha resumido este vecino, que se ha criado en la zona y ha explicado que ha vivido muchos incendios en su vida y, de hecho, en Villanueva de Viver ha apagado muchos. "Gracias a Dios, no nos ha pasado nada, pero como ahora, en la vida", ha zanjado, y ha apuntado que a pesar de que ha habido muchos efectivos trabajando para extinguir el incendio, "se les ha apoderado y se han quemado muchos kilómetros, todo el Mijares", ha lamentado.

Otro de los vecinos ha explicado que sí que pudo salir con sus mascotas y las de su hija, dos perros y dos gatas, y el resto de su familia. En su caso, ha pasado la noche en el coche por las mascotas, para que "no dieran la serenata" al resto de desalojados, mientras que el resto de familia ha dormido en un hotel.

"Esperemos que sean las últimas horas del incendio porque las noticias no son muy halagüeñas", ha admitido, aunque se ha mostrado preocupado ya que "el problema no es el incendio, sino el día después, porque será una desolación total".

Este vecino ha explicado que en la zona hace "mucho tiempo que no llovía; no hay ganadería para limpiar los bosques y, salvo los municipales, los privados no están limpios, por lo que cualquier pequeña cosa que pase, el incendio estaba más que asegurado". Ahora, les trasladan desde Segorbe a un camping de Navajas donde cree que estarán mejor.

Otra de las vecinas únicamente ha podido decir que están "muy asustados" y que si bien el pueblo "estaba rodeado de fuego, no corría peligro de momento".

En total, han sido evacuadas 1.500 personas de los núcleos Los Calpes; Fuente la Reina; Los Cantos-La Monzona; Puebla de Arenoso; Montanejos; Arañuel; Montán y Villanueva de Viver y se han establecido dos albergues: el Polideportivo Municipal de Segorbe y el albergue de Onda.

Según Cruz Roja, en estas instalaciones han pasado la noche 99 y tres personas respectivamente, en un total de 170 y 100 camas disponibles que la organización humanitaria, a petición de la Generalitat, tiene a disposición de las personas desalojadas que lo necesiten. El albergue de Segorbe tiene capacidad para 600 personas.