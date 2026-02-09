Vecinos del edificio de Campanar celebrarán un homenaje en el segundo aniversario del incendio

Archivo - Un grupo de personas durante el acto conmemorativo tras cumplirse un año del incendio del edificio de El Campanar - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproica) ha convocado para el próximo domingo 22 un acto conmemorativo del segundo aniversario del incendio de este edificio de València, en el que fallecieron diez vecinos y vecinas y se calcinaron todas las viviendas.

Este acto tendrá como objetivo recordar a las víctimas, rendirles homenaje y poner en valor la unidad y la fortaleza de la comunidad vecinal, así como compartir el avance del proceso de rehabilitación del edificio, que "hoy es una realidad gracias al esfuerzo colectivo y al compromiso de los vecinos y vecinas", expresan los vecinos.

Desde la asociación y la comunidad vecinal mantienen "la esperanza" de que se cumpla su objetivo principal: que el edificio esté completamente rehabilitado a finales de este año y poder así recuperar sus hogares.

El encuentro consistirá en un acto sencillo de recuerdo y atención a medios de comunicación. Será el domingo 22 a las 12 horas en el parque adyacente al edificio siniestrado en el distrito de Campanar.

El 22 de febrero de 2024, este devastador incendio arrasó un doble edificio conformado por 138 inmuebles en la calle Maestro Rodrigo del barrio valenciano de Campanar y dejó diez víctimas mortales y 15 heridos, entre ellos siete bomberos.

El fuego se originó sobre las 17.30 horas en el apartamento 86 del bloque más alto. En apenas una hora, las llamas devoraron los dos bloques de viviendas, de diez y 14 plantas, en las que vivían unos 450 vecinos.

A raíz del incendio declarado en estos edificios construidos en 2009 --época del boom inmobiliario-- por una promotora que quebró, se puso en marcha toda la operativa de emergencias --bomberos, policías, sanitarios, forenses-- y se abrió una causa judicial para investigar lo ocurrido y determinar las causas del fuego, que se propagó en tiempo récord.

A finales del pasado mes de septiembre comenzaron las obras de rehabilitación del inmueble calcinado para que puedan volver a vivir allí los vecinos, que fueron realojados en un edificio de 131 viviendas adquirido por el Ayuntamiento de València por derecho de tanteo para destinarlo a alquiler asequible.