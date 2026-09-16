Vecinos de Tuéjar lamentan el incendio: "Ahora ya no se ve pero ayer parecía niebla y era el humo"

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Vecinos de la localidad valenciana de Tuéjar lamentan el incendio declarado en la tarde este martes y que ya afecta a casi 900 hectáreas de superficie. "Ahora ya no se ve pero ayer parecía niebla y era humo", relata una residente en declaraciones a Europa Press Televisión.

También lo asegura Emilio Pérez, propietario del restaurante del camping que tuvo que ser desalojado por precaución aunque ya han podido regresar a las instalaciones. Llegaba junto con su hijo de vuelta de València de realizar unas compras y no han podido descargar el coche hasta hoy.

"Nos asustamos un poquito", admite, y señala que, al llegar vieron un poco de llamas y de humo y pensaron que podría tratarse de la quema de algún rastrojo. Sin embargo, al poco tiempo, su hijo le advirtió: "Mira papá, que sale muchísimo humo... mira como está todo y se ven las llamas" y ya empezaron a ver pasar a los medios aéreos para extinguirlo.

Ambos subieron a una zona desde la que en agosto contemplaron el eclipse y asegura Emilio que se veía "todo ya muy exagerado". Fue entonces cuando les llamó el dueño del camping para trasladarles que les habían desalojado por precaución.

"Ya cerramos la persiana y todavía con la compra nos bajamos aquí al polideportivo", ha dicho, aunque más tarde les enviaron a un hotel donde han pasado la noche. Emilio explica que ayer haba poca gente en el camping, unas 20 o 25 personas. "Hace un par de semanas, estaba lleno; hay gente todo el año viviendo; hay gente que viene los fines de semana, pero si hace dos semanas hubiese pasado esto, a lo mejor hubiese cambiado la cosa, hubiese sido diferente...", recalca, en referencia a los problemas para alojar a todos los usuarios.

Emilio muestra pena por la situación: "Es una lástima", repite, porque la zona es Reserva de la Biosfera, recibe muchos visitantes y, por ejemplo, celebran el Festival de los Buitres. "Que pase esto... la cosa cambia, de verlo todo como estaba antes, todo verde, ahora verlo así, quieras que no, te da muchísima pena", ha apuntado, aunque se ha alegrado de que no haya desgracias personales. Por eso, espera que el entorno se vaya recuperando "poco a poco" pero pide "más medios" para que "no vuelva a pasar esto".

NOCHE INTRANQUILA

Otra vecina relata cómo se han pasado la noche pendientes del fuego y haciendo fotografías que enseña. "Se veía todo fuego y muy mal; muy fuerte", asegura, y reconoce que no han pegado ojo por estar pendientes de si el fuego llegaba al pueblo, ya que lo veían cerca.

"Se lleva mal", afirma y explica que iba observando cómo se encendían progresivamente focos de fuego. "Lo veía perfectamente. Me desperté varias veces para vigilarlo, porque claro, vi un foco, veía otro foco... así estaba la noche", detalla.

Una tercera vecina subraya que desde su balcón podía ver las llamas y relata cómo fue ella la primera en llamar a Emergencias. "Mi marido me llamó; estaba en el campo y me dijo hay mucho fuego, llama, que yo no tengo el número". "Llamé por teléfono y a la media hora vinieron", dice esta residente de Tuéjar, que cree que tardaron "un poquito" en llegar los medios. De hecho, afirma que cuando lo hicieron "ya no había poquito, ya había un montón" (de fuego), avivado por el aire que soplaba.

Conchi afirma que pasaron una tarde y una noche "muy mala" y pendiente de si tenía que evacuar. "Mi hija estaba trabajando y me llamó cuatro veces porque estaba muy preocupada. Y me dijo: "Mamá, si pasa algo me llamas, aunque esté trabajando voy a por ti con el coche. Y te vienes para acá. Y a mi vecina, te las traes". Sin embargo, tras una noche "intranquila", se ha sentido mejor al levantarse y ver que no había "llamas". "Ahora ya no se ve ni humo ni nada. Ayer parecía que había niebla y era el humo", concluye.