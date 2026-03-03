La Vega Baja impulsa la Mesa Comarcal de Turismo para "consolidar la coordinación entre municipios" - CONVEGA

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha activado el proceso para la creación de la Mesa Comarcal de Turismo, una iniciativa destinada a "consolidar la coordinación turística entre municipios".

Así se ha anunciado en la sesión de trabajo que se ha llevado a cabo este martes en el Ayuntamiento de Almoradí (Alicante) y que ha contado con la presencia del presidente de la entidad y diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, y de la alcaldesa de la localidad, María Gómez, junto a más de una veintena de responsables políticos y técnicos municipales de las áreas de turismo y desarrollo local de los consistorios de la comarca.

La Mesa Comarcal de Turismo está concebida como un "órgano interno y consultivo orientado al seguimiento estratégico del modelo turístico, sin competencias ejecutivas". Esta futura estructura permitirá "sistematizar el análisis de indicadores, evaluar actuaciones, coordinar estrategias municipales y alinear el desarrollo de productos turísticos, reforzando la coherencia institucional y la cooperación público-privada", según un comunicado de Convega.

Para Pastor, esta mesa comarcal "permitirá reforzar la cooperación comarcal, sumar recursos, compartir experiencias, tener un destino más competitivo y avanzar hacia una estructura estable que dé continuidad y coherencia al trabajo que la Vega Baja ya desarrolla como territorio".

Por su parte, Gómez ha destacado "la importancia de seguir desarrollando esa línea de trabajo conjunto". "La Vega Baja tiene un enorme potencial turístico y gastronómico, y solo desde la colaboración entre municipios podremos convertir ese potencial en oportunidades reales para nuestro tejido empresarial y para nuestros vecinos", ha señalado.

BALANCE DE 2025

Durante la jornada también se ha hecho balance de las más de 20 actuaciones de dinamización turísticas llevadas a cabo en 2025 a través de tres "grandes" ejes, como son gobernanza, desarrollo de producto-posicionamiento y promoción.

Entre los "hitos más relevantes", destacan la puesta en marcha del nuevo Plan de Marketing 2026-2030, el "impulso" del Club de Producto Gastronómico Vega Baja del Segura a la Mesa, la ampliación de la red comarcal de ciclo-rutas con nuevos itinerarios en 14 municipios y el reconocimiento del GR-92 Sendero del Mediterráneo como Sendero Homologado del Año en la Comunitat Valenciana.

Además, otra de las iniciativas "importantes" ha sido la "consolidación" de una estrategia de 'marketing' digital que "ha reforzado la presencia 'online' de la comarca" y ha proyectado "una imagen coherente y competitiva del destino", añade la entidad.

El presidente de Convega ha subrayado que el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística constituye "una herramienta clave para el desarrollo económico de la Vega Baja". "No es una acción puntual, es una herramienta de transformación progresiva del modelo turístico comarcal", ha apostillado.

Y ha subrayado: "Desde Convega entendemos el turismo como un motor de crecimiento para la comarca. No hablamos únicamente de promoción, sino de actividad económica, mejora del sector, generación de oportunidades y creación de empleo".

HOJA DE RUTA PARA 2026

En este encuentro también se ha abordado que "la planificación para 2026 profundizará en la estructuración del Club de Producto Gastronómico, la comercialización de experiencias, el mantenimiento y mejora de senderos y ciclo-rutas, así como en nuevas acciones de promoción y 'marketing'".

"De esta forma, la sesión celebrada en Almoradí marca el inicio de una nueva etapa orientada a institucionalizar la cooperación turística comarcal y dotarla de un marco estable de coordinación", han sentenciado desde Convega.