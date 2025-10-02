Veinte propuestas llenan València de danza con el Festival Bucles

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de propuestas de danza y actividades paralelas irrumpirán desde este viernes por la tarde hasta el domingo en el tercer fin de semana de la XIII edición de Festival Bucles, que se celebra en València y su área metropolitana hasta el 11 de octubre.

Este viernes habrá estrenos y propuestas performativas. Carme Teatre acogerá a las 17.30 horas 'Mentiras', una propuesta performativa que cuestiona los códigos sexo-afectivos contemporáneos desde una mirada crítica y generacional. Es la primera creación de LaSoladrón y entrelaza disciplinas como danza, cine y artes visuales.

El Centre del Carme (CCCC) será el escenario para dos estrenos. A las 19 horas, María Tamarit presenta 'Mystery Landlady: del carrer ets l'ama!', una pieza experimental movida por un deseo de ser ancestral, potencial para ser en un futuro, aprendiz de una sabiduría en peligro de extinción. Media hora después, Mar García & Javi Soler estrenarán la pieza 'Miccionario: 1. diccionario en el que se micciona '.

La jornada del sábado se iniciará con 'Gymkhana', a cargo de Aurora Diago. Una pieza escénica participativa, para 30 personas, que invitará a escuchar, a jugar y a transformarse mediante experiencias introspectivas y extrospectivas, visibles y privadas. Será a las 10 horas en el CCCC.

El Centre del Carme también acogerá, a las 12 horas, la celebración del Certamen Bucles & Carme'n'Dansa. Cinco compañías de danza galardonadas se darán cita en un encuentro concebido como espacio de visibilidad, conexión y diálogo con programadores y programadoras, y el público.

Irene de la Rosa y Rosa Sanz presentarán '¿Entonces, quien entiende de esto?', una exploración innovadora del flamenco. Jessica Castellón interpretará 'Don't take it personal: un viaje a través del movimiento'. Seguidamente, Kiko López presentará 'Honest', una pieza donde el protagonista se sumerge en la animación de un objeto. La compañía Meraki interpretará 'Genzai' prestando atención a la intergeneracionalidad, a través de su discurso escénico. Por último, Raquel Castelló presentará 'Cerdo y pimienta', una oda dancística a la humanidad y sus ciclos vitales.

Por la tarde será el turno de Meeting Point Bucles x Aved, una iniciativa conjunta del Festival Bucles y la Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED) que nace con el propósito de generar sinergias entre el ecosistema del festival y las compañías de danza asociadas. A las 16 horas en El Consulado.

Para finalizar el sábado, Pluto, espacio en la huerta sur de València, acoge a las 18 horas un ciclo de artes vivas centrado en las nuevas tendencias escénicas, ofreciendo al público una experiencia inmersiva única. Participarán Manuel Rodríguez, Meritxell de Soto, Fitness y Kristales.

DANZA Y POESÍA PARA APOYAR A LOS AFECTADOS POR LA DANA

Un programa de apoyo a los afectados por la dana será el inicio de la jornada matinal del domingo que acogerá el CCCC. Un viaje poético de cuerpo y voz, una pieza escénica que conjuga la danza y la poesía, el movimiento y la palabra de la mano de Cocinando Danza. La pieza 'Ubuntu' será a las 11 horas.

A mediodía, flamenco contemporáneo a cargo de Martí Corbera. 'Freaks for god' plantea el riesgo al desmayo, la disonancia bella y el encuentro sin red: romper, sí, para ordenar de nuevo. A las 13 horas, 'After the drop', una pieza sobre los cuerpos como materia moldeable. Un bucle insostenible perturbado por la necesidad de cambio por parte de Lucía Montes & Mado Dallery.

Por la tarde, cinco compañías de danza se darán cita en la Sala Carme Teatre en el Certamen Bucles & Carme'n'Dansa, en la modalidad de sala, a las 18 horas. Compagnie Ezo presentará 'Seven Tries', una pieza que explora la relación entre un cuerpo en movimiento y una estructura blanca luminosa. David Candela propondrá 'Portrait 31415', una visión de la importancia de todas esas fotografías que elaboran nuestro álbum personal. Julia Kayser & Théo Vanpop interpretarán 'Warm Weight - Acto III', pieza en tres actos inspirados en diferentes relaciones e interacciones que uno tiene con su ego.

REIVENCIÓN QUEER DE LA TAUROMAQUIA

A continuación será el turno para Migro Danza con 'Islero', una reinvención de la tauromaquia desde una visión queer a la figura del torero. Por último, Miguel Jiménez y Andrea Carrión presentan 'THE', una obra cruda y visceral que cuestiona y transforma la relación entre los cuerpos, el espacio y las emociones.

Finalizada la programación de este fin de semana se entregarán 12 premios en las dos modalidades de certamen: espacio no convencional y sala.