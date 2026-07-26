Una veintena de medios aéreos se incorporan esta mañana a la extinción del fuego en la Vall d'Uixó

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en Vall d'Uixó, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios aéreos se van a incorporar a lo largo de esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado en la población castellonense de la Vall d'Uixó, que sigue activo.

Según la última actualización facilitada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, los trabajos se centran por ahora en la zona de Betxí.

A las 8:07 horas un medio aéreo ha realizado un vuelo de visualización con el director de extinción. Además, sigue cortada la CV-223 desde el km 0 hasta el km 11 en ambos sentidos, advierten estas fuentes.