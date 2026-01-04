Venezolanos celebran en València el "proceso de libertad" tras la detención de Maduro y piden "un gobierno democrático"

Representantes de PP y Vox en una concentración de la plataforma 'España con VZLA-Hasta el final' en la plaza de la Virgen - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en la plaza de la Virgen de València ha celebrado este domingo por la tarde el "proceso de libertad" iniciado en Venezuela para lograr "un gobierno democrático y libre" tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Además, ha pedido que los venezolanos no tengan "miedo", que estén "unidos" y "atentos" y que sean "prudentes" ante la situación de su país.

La convocatoria, organizada por la plataforma 'España con VZLA - Hasta el final', integrada por colectivos de venezolanos residentes en España, ha contado con el apoyo de representantes de PP y Vox en varias instituciones y con la asistencia de los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero, Vicente Martínez Mus y Pepe Díez, junto a los consellers Elena Albalat, Miguel Barrachina y Marciano Gómez.

En la concentración se han unido venezolanos residentes en València portando banderas y símbolos de su país, con gritos de "libertad" y "viva Venezuela libre" y con carteles con lemas como 'Más derechos, menos miedo', la mayoría de ellos portando paraguas en una tarde de lluvia en la capital del Turia.

La política venezolana Mary Ponte, quien conformó el Frente Amplio Venezuela Libre de la Comunitat Valenciana en 2018 y se incorporó el año pasado al PPCV, ha defendido que el "liderazgo" de Venezuela recae en el excandidato presidencial opositor Edmundo González y la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "aunque no hayan sido mencionados" en las declaraciones que realizó este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump.

A partir de ahí, ha pedido a los venezolanos tener confianza en el "liderazgo" que depositaron en sus votos para poder instaurar "un gobierno democrático y libre". "Habrá muchas cosas que no nos van a gustar, tenemos que tenerlo claro, pero empieza un proceso hacia nuestro anhelo más grande: nuestra libertad", ha proclamado.

Mary Ponte ha admitido que hay "temores" por las manifestaciones de Trump, pero ha remarcado que "es lo que hay" y con lo que tienen que "trabajar". "Claro que quieren nuestras riquezas, pero ¿qué es lo que querían los rusos, los iraníes y los chinos?", ha añadido.

También ha recordado a las víctimas del "grupo de delincuentes" de Maduro, como su marido al que "asesinaron", y ha reclamado que "todos estén entre rejas por todo el daño que han hecho en 26 años". Y ha aprovechado para criticar la "complicidad" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "con el régimen" y denunciar que "el Gobierno de España hoy se atreve a seguir ignorando nuestra libertad".

En el manifiesto de la concentración se ha defendido que la libertad de Venezuela es una "realidad tangible" tras la "operación quirúrgica" con la incursión militar desplegada por Estados Unidos en Caracas. "No es magia, sino el sacrificio de miles de venezolanos dentro de Venezuela y en el exilio", han proclamado, y han advertido que "esto no ha terminado" hasta que no se restablezca plenamente la democracia mediante un proceso "pacífico". También han pedido "consolidar el apoyo internacional" al pueblo venezolano y han trasladado su apoyo a los ciudadanos de Cuba y Nicaragua como "hermanos de lucha".

"HOY SE ABRE UNA ESPERANZA"

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta Susana Camarero ha trasladado el apoyo de la Generalitat a los 70.000 venezolanos que viven en la Comunitat Valenciana tras "27 años de dictadura, represión, hambre y crisis humanitaria". "Hoy se abre una esperanza, un momento de cambio, de transición hacia esa democracia que todos exigimos desde hace mucho tiempo, que tiene que ser pacífica, respetando los derechos humanos", ha defendido, subrayando que el pasado julio "los venezolanos pidieron libertad, democracia y eligieron a su presidente, Edmundo González".

Entre los representantes del PP, la diputada en el Congreso Belén Hoyo ha reivindicado en la concentración que "por fin se ha hecho justicia en Venezuela y tiene que ser hasta el final", con el objetivo de que "su futuro lo elijan los venezolanos". El también diputado en la Cámara Baja Fernando de Rosa ha celebrado que "hay una dictadura menos en el mundo" y se ha preguntado "dónde estaba la izquierda cuando pisoteaban los derechos" de Venezuela.

Por parte de Vox, su presidente en Valencia y exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, ha deseaedo "que la democracia vuelva a Venezuela cuanto antes y que los sátrapas que han acompañado a Maduro cumplan con la justicia", al tiempo que ha acusado a "gobiernos de uno y otro signo" en España de "blanquear la dictadura". El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha pedido a los venezolanos "cabeza y corazón" en esta "transición para recuperar su soberanía".

Por su parte, en una manifestación en Castelló de la Plana convocada por la Asociación de Venezolanos de Castellón, la presidenta provincial de Vox y presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha calificado lo sucedido como "un acontecimiento histórico que demuestra que la impunidad de las dictaduras socialistas no es eterna", al tiempo que ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "preocuparse por los derechos de un narcodictador" dentro de "una larga trayectoria de complicidad del socialismo español con el chavismo".