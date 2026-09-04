La venta de turismos usados cae el 3,3% en la Comunitat en agosto y la de furgonetas, el 1,2%

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VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha bajado en agosto el 3% en la Comunitat Valenciana, con 18.839 unidades transferidas. Los turismos han sumado en el mes 16.365, que han caído un 3,3% interanual, y los comerciales ligeros --2.474-- han registrado un descenso del 1,2%, según los datos que maneja Ancove.

Por su parte, el mercado de vehículos de segunda mano --turismos más furgonetas-- ha subido en el mes un 6,1% de media en España, el mismo porcentaje en turismos y en furgonetas.

En la autonomía, las ventas han aumentado en Alicante y Castellón, pero las fuertes caídas de Valencia han desestabilizado la estadística de agosto, han apuntado las mismas fuentes.

En lo que va de año se han transferido 191.010 vehículos de ocasión en la Comunitat, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2025. Los turismos han acumulado 164.542, que han cedido un 5,7%, y 26.468 furgonetas, con un descenso del 3,7%.

En la media nacional se han vendido un 2,9% más vehículos de ocasión --turismos+furgonetas-- que en el mismo periodo de 2025.

En concreto, a nivel nacional, la venta de vehículos usados --turismos y furgonetas-- ha aumentado en agosto el 6,1% interanual, con 180.281 unidades transferidas. La subida, del 6,1%, ha sido idéntica tanto en turismos como en furgonetas. De los primeros se han transferido en el mes 155.532 y 24.749 comerciales ligeros.

Además, en los ocho primeros meses del año se han vendido 1.698.990 vehículos de segunda mano, un 2,9% superior al mismo periodo de 2025. En turismos, la venta ha crecido un 2,8%, hasta 1.452.851 unidades, y 246.139 comerciales ligeros, que ha aumentado el 3,2%.

Por edades, los mayores incrementos se han dado en la venta de los más nuevos: un 17,5% hasta 12 meses y el 30% entre uno y dos años. De todos los segmentos, solo se han producido descensos en los de seis a 10 años y los más viejos han limitado su alza al 5,1%.

Las furgonetas han repetido el perfil, con subidas del 14% en los de un año y el 10% en los de uno a dos. Han caído, no obstante, los de dos a tres años y los de seis a 10 años. Las más antiguos han aumentado sus ventas un 3,4% en agosto.

Por su parte, los motores de gasolina y diésel han sumado el 83% del mercado de agosto. Los turismos eléctricos han crecido un 32,6% en el mes y los híbridos enchufables de gasolina, el 56%.

En el mes han caído las ventas en 11 comunidades. Han subido en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. En Ceuta han caído las ventas un 33%, seguido de La Rioja, el 12,5%. En Melilla han bajado el 7,4%.

En las furgonetas, las ventas han caído en ocho comunidades autónomas. En Ceuta, el desplome ha sido más agudo, del 48% de las ventas en comparación con agosto de 2025 y, en Melilla, del 27%. En Cantabria ha descendido el 20%.