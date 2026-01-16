Las ventas de la industria aumentan en la Comunitat un 5,1% en noviembre

Archivo - Industria extractiva - ARIVAL - Archivo

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria mejoró en la Comunitat Valenciana un 5,1% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 7,6 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en noviembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Murcia con las caídas más grandes de un 20,2%, 11,4% y un 5,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,1% en la Comunitat Valenciana, 0,4 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).