El 'Vértigo Tour' de OBK llegará al Auditorio Roig arena el 9 de enero de 2027

Archivo - El grupo OBK. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

OBK llevará su 'Vértigo Tour' al Auditorio Roig Arena el 9 de enero de 2027 entro de una gira con la que celebra sus 35 años de carrera en la música.

OBK ha logrado consolidarse en la escena actual "combinando la nostalgia de sus grandes himnos con nuevas propuestas que mantienen intacta su esencia", destaca la organización en un comunicado.

Su lanzamiento más reciente, 'Maldita Mujer', ha tenido "una gran acogida" en plataformas digitales. Además, OBK prepara el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, que verá la luz en la primavera de 2026. Este nuevo trabajo promete abrir una nueva etapa en su sonido.

Las entradas para el concierto de OBK ya están a la venta en la web www.roigarena.com.