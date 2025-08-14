La Vespra "emociona" al público y desafía al calor en el primer día grande del Misteri d'Elx

ALICANTE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera de las representaciones tradiciones del Misteri d'Elx, el primer acto o Vespra, se ha vivido "con intensidad, emoción y fe" este jueves, en un acto con acceso libre a la Basílica de Santa María.

Los asistentes han llenado el templo y han ocupado "cualquier resquicio desde donde se pudiera seguir la escenificación, muchos de ellos resguardados del sol y el calor (intenso e inevitable en estas fechas) bajo el nuevo toldo instalado en la puerta mayor en sustitución del anterior, deteriorado por el paso del tiempo", ha relatado el patronato en un comunicado.

Los cantores participantes han mantenido el alto nivel de los ensayos generales y han evidenciado el intenso trabajo de preparación y superación que el Mestre, Javier Gonzálvez, lleva a cabo con la Capella y la Escolanía, según ha destacado la institución.

En los papeles infantiles, tanto Álvaro García como el debutante Eric Navas han interpretado los papeles de la Maria Major y el Ángel, respectivamente, mientras que en los adultos, Juan José Hernández y el reverendo Fernando Brotons, han encarnado a San Juan y San Pedro. José Manuel Guinot, José Guilabert y Vicente Cremades han dado vida al Ternari.

En el Araceli han intervenido Pau Esteve, Miguel Diciena, Luis Maestre, Luis Antón Latour y el reverendo Ramón Belda. En el Apostolado se ha registrado el único debut de esta tarde, el de Iván López como barítono.

Han sido 16 los cantores infantiles y adultos que se han estrenado en estas representaciones. Entre los invitados que han seguido esta tarde la Vespra desde la tribuna del Patronato se encontraba Juan Melchor Seguí Sarrió, rector de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia.

El ciclo agosteño del Misteri d'Elx de este Año Jubilar finalizará este viernes, a las 18.00, con la representación del segundo acto o Festa, que tendrá su momento culminante en la coronación de la Virgen de la Asunción. El acceso al templo será, de nuevo, libre. Previamente, a las 10.00, se celebrará la Procesión-Entierro de la Mare de Déu, con inicio y final en Santa María.