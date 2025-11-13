El VI Maratón de Monólogos de AVEET "da voz a la escena valenciana" con seis piezas de diez minutos

Archivo - Imagen de archivo de una edición anterior del Maratón de Monólogos - AVEET - Archivo

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Maratón de Monólogos que impulsa la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales celebra la VI edición en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló. Dentro de la programación de la XXXIII Mostra de Teatre RECLAM, el 19 de noviembre a las 19:30 horas se desarrollará esta sesión, donde autores emergentes y consolidados comparten espacio en un programa con 6 monólogos de 10 minutos cada uno.

La cita se celebra desde 2020 para "acercar la creatividad escénica a la ciudadanía y hacer visible a los dramaturgos y dramaturgas que constituyen la voz de nuestra escena".

Entre su equipo artístico hay profesionales de las artes escénicas de la provincia gracias a la complicidad de entidades como por ejemplo AAPV (Asociación de Actrices y Actores del País Valenciano) o Proart Castelló (Asociación de profesionales de las Artes Escénicas de Castelló y Comarcas). Y a la colaboración con el Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I de Castelló.

La organización recuerda que, en las últimas décadas, se ha popularizado el formato humorístico norteamericano donde los pubs, los taburetes, los micros de mano y la nocturnidad son elementos casi indispensables. Pero el monólogo es mucho más que la 'stand up commedy'.

Remonta sus orígenes al teatro clásico griego, donde algunos personajes protagonizaban largos parlamentos a los que desgranaban sus inquietudes, sus pensamientos o los sucesos que marcaban su historia. Estos primeros monólogos fueron evolucionando y en el siglo XIX se establecieron como género dramático por sí mismo.

Para la VI edición del Maratón de Monólogos de AVEET se han escogido seis textos de los presentados a la convocatoria abierta entre los 116 socios del colectivo, entre los que hay nombres consolidados como Rodolf Sirera, Paco Zarzoso o Chema Cardena, junto a nuevas generaciones como Isabel Martí, Patrícia Pardo o Paula Llorens. Y hay que sumar a los escritores y escritoras emergentes, como Eva Mir, Tomás Verdú o Arantxa Cortés. Son solo algunos de los nombres de la cantera de la autoría escénica valenciana, una de las más ricas, creativas y dinámicas de panorama teatral español.

SELECCIÓN INTERGENERACIONAL

El actor, improvisador y payaso castellonense Fanfi García será el encargado de presentar la sesión, introduciendo al equipo artístico de cada monólogo y dando a los seis que vertebran el maratón de este año. Los firma una selección intergeneracional de autores y autoras, donde encontramos a Sònia Alejo, Tiago P. Barrachina, Inma Garín, Álvaro Octavio Moliner, Isabel Requena Pallarés y Rubén Rodríguez Lucas.

El dramaturgo y director de escena Sergio Serrano se ha repartido con Cesca Salazar, directora y profesora del Aula de Teatre Carlos Pons de la Universitat Jaume I, la tarea de la dirección escénica. Cada uno ha trabajado el montaje de tres de las piezas y han podido elegir entre Laura Useleti, Jorge Valle i Laia Porcar en la hora de interpretar los textos.

Josep Ferrer se encarga del espacio sonoro y el diseño de luces lleva la firma de Dani Serrano, dos elementos imprescindibles para crear la atmósfera necesaria para cada historia. Completa el equipo artístico la castellonense Núria Vizcarro, coordinadora técnica de la edición de este año.

Entre los temas que se abordarán figuran la muerte, el feminismo, los mitos griegos, la vida urbana, el radicalismo o la soledad, avanzan.