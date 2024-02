Vicent Colom dona sus 14 mejores dibujos al San Pío V: "Nunca pensé que llegaría hasta aquí"

El Bellas Artes enmarca la donación en su apuesta de "hacer cada vez más museo": "Cuando una persona venga en 2435, aquí tendrá a Colom"



VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Nunca había pensado que llegaría hasta aquí". Con esta frase, el artista Vicent Colom resume la emoción que le produce llevar sus obras hasta el Museo de Bellas Artes de València a sus 82 años, una donación en la que ha legado "lo mejor que tenía en casa": 14 dibujos que muestran todas sus facetas y pasan a formar parte de los fondos de la pinacoteca.

La donación se ha presentado este viernes en el San Pío V por parte del artista, el director del museo, Pablo González Tornel, y el vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera. En principio, las obras se expondrán hasta abril para que después "descansen", ya que al ser en papel son muy delicadas.

El protagonista de la exposición se ha mostrado emocionado por llevar al San Pío V sus mejores obras, algunas de ellas pintadas hace 65 años. "A estas edades siempre se homenajea a los muertos, pero a mí me lo están haciendo ahora", ha destacado.

Se trata de una serie de obras realizadas en su mayoría a pluma sobre papel, la técnica por excelencia que prevalece en gran parte de la producción artística de Colom, en la que se revela como un auténtico maestro en conseguir las máximas calidades y volúmenes a través del blanco y negro, el claroscuro y el dibujo.

En la muestra están presentes todas sus facetas: desde dibujos de paisajes mediterráneos a arquitecturas urbanas de Nueva York, capiteles, cascos de gladiadores o chaquetillas de torero. "Faltan piezas icónicas, pero se ha procurado que sea una exposición variada en la que la última decisión siempre ha sido del donante, que hasta esta misma mañana estaba cambiando la selección", ha explicado el director del museo.

"Él simplemente quería ser generoso", ha manifestado González Tornel, quien ha ligado la donación con su apuesta por el San Pío V "del futuro" como institución que custodia el arte valenciano. Un camino que quiere recorrer "de forma discreta y silenciosa" para "hacer cada vez más museo".

"Cuando una persona en 2435 estudie el arte valenciano, aquí tendrá a Vicent Colom y a sus contemporáneos", ha ilustrado, además de augurar que "probablemente, dentro de unos años su obra será tan clásica como la de Sorolla".

FLEXIBILIDAD ENTRE ARTE CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO

De cara a ese futuro, el director del Bellas Artes ha rechazado que en València haya límites "tan inflexibles" como en Madrid entre los espacios para exponer arte clásico y contemporáneo. "Nuria y yo podemos exhibir a Pinazo y no se produce ninguna paradoja espaciotemporal", ha señalado en alusión a la directora del IVAM, Nuria Enguita.

Por parte de la Generalitat, el conseller ha agradecido este "precioso regalo" de Vicent Colom, de quien ha resaltado la amistad y el cariño que les une y que le lleva a tener obras de él en su casa. "Aquí tendremos un trozo de un gran artista del que tan orgullosos nos sentimos los valencianos por su arte, cariño y valencianía", ha proclamado.

Ahora bien, Barrera ha remarcado que él no se puede "apuntar ningún tanto" en esta donación, ya que es gracias a la mediación de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y a su presidenta, Mª José Navarro.

AUTODIDACTA E IMPULSOR DE OTROS TALENTOS

Nacido en València en 1941, Vicente Colom siempre ha dibujado. Empezó muy joven a trabajar con el lápiz o la plumilla a partir de sus inicios profesionales en un taller de grabado.

Tras unos inicios un tanto autodidactas en los que frecuentó la Escuela de San Carlos y el Círculo de Bellas Artes de València, en 1963 se mudó a París, donde continuó sus estudios y obtuvo numerosos reconocimientos como la primera medalla de la École Européenne des Arts.

Volvió a España en 1968 y, tras menos de dos años residiendo en Asturias, obtuvo la medalla de dibujo en el Salón de Otoño en 1969. En Madrid coincidió en la Galería Fortuny con artistas como Joaquín Michavila y Vicente Peris y su obra recibió el reconocimiento social que merecía.

No obstante, en su trayectoria no solo ha destacado no como creador, sino también como impulsor del talento de otros artistas valencianos. Así le recuerdan maestros de generaciones más jóvenes durante su andadura como director de la sala de exposiciones municipal del Palau de la Música a partir de 1998.