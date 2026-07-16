El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar nombres de cargos en un informe de las VPP "por prudencia"

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, a su llegada este jueves a los juzgados para declarar como testigo en la instrucción del caso Les Naus - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, ha asegurado durante su declaración como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus que pidió a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que eliminara nombres de personas vinculadas al consistorio en un informe inicial sobre el complejo "por prudencia". Además, ha negado que recibiera órdenes superiores para trasladar esa petición, por lo que ha sostenido que esa idea surgió de él mismo.

Así lo han explicado Eduardo García-Ontiveros y Fernando Cazorla, abogados que representan a las acusaciones populares que ejercen, respectivamente, el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSPV, en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del juzgado tras las testificales de Pascual y del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar.

La acusación del PSPV del Ayuntamiento reclamó la testifical del vicesecretario "a la vista de la documentación aportada" por el consistorio a requerimiento de la jueza y "en virtud del contenido" de los correos electrónicos "ya aportados". Recientemente, trascendió que la jefa de Patrimonio habría dicho al vicesecretario en un correo electrónico: "El informe inicial lo estamos modificando, ése irá sin nombres, ni cargos, tal cual me pediste".

Pascual elaboró el expediente de averiguación de hechos que le encargó el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), después de que, según afirmó el primer edil, tuviera conocimiento de esta polémica, por la que dimitieron Rocío Gómez, ahora exconcejala de Urbanismo que tiene una VPP en Les Naus y que está investigada en la causa judicial, y María Pérez-Hickman, jefa de Contratación y exdirectora general municipal que cuenta con dos hijos y un sobrino adjudicatarios en el residencial e igualmente se encuentra imputada en el procedimiento.

"NINGUNA SORPRESA"

García-Ontiveros ha asegurado que no ha habido "ninguna sorpresa" en las declaraciones y que "aquí viene gente a declarar" con "una amnesia aguda" y que "eso hay que tratarlo". En este sentido, ha aseverado que la jueza ha parado un instante la declaración del vicesecretario para "advertirle" de que "estaba citado como testigo y que tenía obligación de decir verdad".

"La desmemoria también ha imbuido al vicesecretario", considera el letrado de la acusación de Ciudadanos, porque, según ha trasladado, "ha comentado que incluso no había releído el expediente de Les Naus para venir" al juzgado.

Del mismo modo, ha precisado que Pascual ha indicado que había hablado con el alcalde con anterioridad a acudir al juzgado y, sobre qué le había dicho el primer edil, ha afirmado que "nada de importancia" ni "concreto".

Sobre el informe del que se borraron nombres de cargos, ha añadido: "Ha dicho que, como esto luego se iba a poner encima de la mesa y tal, que prefería que por discreción pues que los nombres no salieran".

Según García-Ontiveros, el vicesecretario ha aseverado que se enteró hace unos días, cuando se hicieron eco de ello los medios de comunicación, de que exconcejal de Hacienda y Patrimonio por el PP Toni Gallego afirmó en la comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts Valencianes que Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa" en Les Naus. "También ha resultado un poco curioso", cree el letrado de esta acusación popular.

Y que igualmente ha declarado que, "cuando la jefa de Patrimonio informa al vicesecretario de lo que hay, automáticamente decide notificárselo y llamar al alcalde". "Se lo notifica. No recuerda muy bien si fue el mismo lunes que recibe la notificación de Patrimonio, no sabía muy bien si era el martes", ha apuntado, para luego incidir en que Pascual ha resaltado que Barcala le encargó abrir el expediente de averiguación.

Por su parte, Cazorla ha destacado que muchas respuestas del vicesecretario han sido algunas como que "no" se acordaba o que "no sabía" y ha subrayado que, ante esa situación, la magistrada le ha recriminado que "ha tenido una citación en 15 días vista" y que podía "haberse ilustrado". "A partir de ahí ha empezado a contestar un poco más", ha añadido.

Sobre la eliminación de los nombres del informe inicial, el abogado del grupo municipal del PSPV ha detallado que el vicesecretario ha sostenido que "más que exigencia" eso fue "un consejo de él a Paloma para que quitara esos nombres, porque por prudencia" su "criterio" era que "no" tenían que "constar".

EXPEDIENTE

Según Cazorla, Pascual esperó "desde el lunes" 26 de enero de este año "hasta el viernes" 30 "a las doce de la noche para abrir el expediente", y cree que ha incurrido en una "serie de contradicciones" porque "decía que eso fue inmediato".

"También ha incurrido en una problemática con la notificación al alcalde, porque él ha dicho que cuando recibe ese correo el día 26 inmediatamente lo pone en conocimiento del alcalde", ha agregado, para luego apuntar que ha aseverado que "ya no" sabe "si fue 26 o 27 martes".

Según explicaron desde el equipo de gobierno local después de trascender la polémica de Les Naus, el informe que solicitó la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali (PP), tras advertirle Romero de "posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa", fue enviado "el martes 27" al vicesecretario, "que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas" y que "al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó" a Pascual que abriera el expediente de averiguación de hechos.

Cazorla también ha resaltado que la exedil de Urbanismo, ahora investigada en la causa, "al menos" participó "en una junta de gobierno local en la que, estando él además presente", ella "comparecía y ahí se tocó un tema de Les Naus". Asimismo, le ha preguntado si "a la vista de este documento" cambiaría sus conclusiones del informe y que le ha contestado: "Posiblemente".

JEFE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Este jueves también ha declarado ante la jueza que investiga las adjudicaciones el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental del Ayuntamiento, quien ha asegurado que "su departamento es el de licencias" y que "lo demás, contratación, cumplimiento y estas cosas", son "otros servicios municipales y que no le afectan". "Decía que su función como responsable de la licencia se limita a esa licencia", ha precisado el abogado de la acusación del PSPV.

Según ha indicado Cazorla, el fiscal ha preguntado a Baltar qué ocurre cuando hay un exceso de plazo de ejecución, y que el funcionario le ha respondido "tendríamos que paralizar, pero no tenemos un control del plazo de la ejecución", y que "hay un problema informático, que el Ayuntamiento no tiene un sistema que dice tal día acaba esto".

También que el jefe de Disciplina Urbanística puso "en copia" a Pérez-Hickman en algunos correos electrónicos "porque realmente" esos iban dirigidos a Romero, pero que lo hizo al entender que como jefa de Contratación estaría "interesada". Según Cazorla, "al preguntarle" a Baltar "por ese correo en el que ella dice debes dar la licencia", ha sostenido que "eso es una situación que más o menos es habitual".

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez y Pérez-Hickman, hay funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP--, así como el promotor, Francisco Ordiñana, de Fraorgi, y adjudicatarios de pisos.

Ciudadanos pidió recientemente a la jueza que acordara citar como testigo al exconcejal del PP Toni Gallego, que dimitió como edil del consistorio en 2025. Esta acusación popular trasladó esa petición a la magistrada ante el contenido de su comparecencia en Les Corts.