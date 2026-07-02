Víctimas de la dana acompañan a las del metro este 3J: "Abrieron un camino y tenemos la responsabilidad de continuarlo"

Archivo - La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote (i), y la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí (d), intervienen en un acto de reconocimiento a las personas y colectivos q - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 participará este viernes 3 de julio en el acto de homenaje con motivo del 20º aniversario del accidente de metro de València en solidaridad con las víctimas y sus familias. "Abrieron un camino y tenemos la responsabilidad de continuarlo", han destacado desde este colectivo.

La Asociación Víctimas del Metro 3 Julio (AVM3J) organiza un acto para recordar el 20 aniversario del siniestro, que dejó 43 personas fallecidas y 47 heridas en 2006. Se celebrará a las 13.00 horas este viernes en el jardín donde se ubica el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente. Allí se depositarán unas flores y se celebrarán unos minutos de silencio.

Para la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, las del metro "han sido, desde el primer día, un ejemplo de dignidad, resistencia y compromiso con la verdad". "Cuando nosotros apenas empezábamos a organizarnos tras la dana, ellas ya estaban a nuestro lado", han valorado.

En este sentido, han destacado que estas ya participaron en una rueda de prensa ante el Palau de la Generalitat en la que anunciaron la personación judicial en la causa que se desarrolla en el juzgado de Catarroja y estuvieron presentes también en el acto del primer aniversario de la dana celebrado en el Teatro Olympia, "donde nos recordaron que la perseverancia es el único camino para que la verdad termine abriéndose paso".

"Para nosotros no son solo una asociación amiga. Son el espejo en el que muchas víctimas de la dana hemos aprendido que la memoria no prescribe, que la dignidad no se negocia y que la justicia solo llega cuando existe una sociedad dispuesta a exigirla", han expresado desde la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024.

Además, han considerado que la historia del accidente del metro de València y la de la dana "pertenecen a contextos diferentes, pero comparten una realidad que la sociedad valenciana conoce demasiado bien". "Ante una tragedia, los sucesivos gobiernos del PP desplegaron un patrón que hoy resulta perfectamente reconocible: ocultación de la información, construcción de un relato político, manipulación de la realidad, descrédito de las víctimas y resistencia a asumir responsabilidades", han sostenido.

Así, han lamentado que durante "demasiado tiempo se intentó silenciar a las víctimas del metro". "Y tras la dana hemos vuelto a ver cómo se repetían mecanismos que nunca deberían haber tenido cabida en una democracia madura", han apuntado.

No obstante, han resaltado que la sociedad valenciana "se ha negado, una vez más, a callar". "Ha vuelto a demostrar que la dignidad colectiva es más fuerte que cualquier intento de imponer el silencio", han celebrado, y han agregado: "Las víctimas del metro abrieron un camino y las víctimas de la dana tenemos la responsabilidad de continuarlo".

Desde la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 han invitado también "a toda la ciudadanía" a acompañar a la AVM3J en el acto de homenaje de este viernes.