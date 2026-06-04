Víctimas de la dana afirman que la personación de Mazón les "desgarra" pero les da "más fuerza para exigir la verdad"

Presentación de la Red Estatal de Apoyo No Olvidar la Dana. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia han señalado que la aceptación de la personación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en la causa les "desgarra", pero les da "más fuerza" para "seguir y exigir conocer la verdad". "Solo busca torpedear el proceso", han lamentado.

Así, se han manifestado las representantes de las tres asociaciones, Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, tras la presentación de la Red Estatal de Apoyo No Olvidar la Dana, respecto a la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia de aceptar la personación de Mazón en la causa que instruye la magistrada titular de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha señalado que la personación de Mazón en la causa "nos desgarra, que nos desconsuela, pero a la vez nos da más fuerza para seguir y pedir más verdad y más justicia".

"Este individuo, porque no se puede llamar de otra manera, no ha dicho ni una sola verdad y por eso no quería estar como testigo", ha apuntado Álvarez, que ha criticado: "No sabemos todavía en calidad de qué se va a personar, no sabemos si es que se va a crear una figura ex profeso para él, porque no va a estar ni como testigo realmente ni como imputado, el descrédito para una parte de la Justicia se la están ganando a pulso".

En ese sentido, se ha referido a la causa por el crimen de Guillem Agulló hace 33 años que disecciona el escritor Rafa Xambó en libro 'L'assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues' (El asesinato de Guillem: mentiras, fascistas y togas), que presenta hoy con el autor. "La instrucción fue perfecta por el juzgado de Segorbe, pero cuando pasó a la Audiencia Provincial de Castellón, todo quedó prácticamente en nada. Y no vamos a permitir que 33 años después aquí ocurra lo mismo".

Del mismo modo, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha coincidido en que la personación de Mazón "lo que significa es que no quiere testificar como testigo porque estaría obligado a decir la verdad". "Está huyendo de decir la verdad y la personación en la causa, la única lectura que tiene, es que quiere torpedear desde dentro la instrucción tan estricta y tan buena que está haciendo la jueza de instrucción número 3 de Catarroja", ha criticado.

"NO QUIERE COLABORAR"

Gradolí ha recalcado que Mazón "no quiere colaborar con la justicia porque no ha ido a declarar voluntariamente, que no quiere ayudar a la instrucción porque no ha entregado sus mensajes al igual que su amigo José Manuel Cuenca --el exjefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón-- que destruyó todos los mensajes que tenía". "Por tanto, la única lectura es que quiere torpedear la instrucción desde dentro", han subrayado.

Por su parte, Elisabeth González, de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia, ha añadido: "Me parece ya una mafia, este tipo de actuaciones no nos están haciendo creer en la justicia". Así, ha recalcado que seguirán "apoyando a la jueza de instrucción de Catarroja" y "en última instancia llegaremos a Europa, lo tenemos claro".

González ha apuntado que además es "una burla para la ciudadanía" que Mazón continúe disfrutando de la oficina de apoyo como expresident con dos asesores teniendo y chófer. "Es una burla para la ciudadanía, no es sostenible ni se puede consentir, pero no vamos a parar", ha apostillado.