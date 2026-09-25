Víctimas de la dana y entidades se concentrarán este sábado en Alicante contra Mazón: "Se siente impune"

Archivo - Imagen de archivo de una de las manifestaciones celebradas anteriormente en València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concentración convocada por asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 232 personas fallecidas, y por entidades sociales y sindicales saldrá este sábado por primera vez de la provincia de Valencia y se celebrará en Alicante para protestar contra el 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de las riadas.

En declaraciones remitidas a los medios, Anna Oliver, que es una de las coportavoces de las agrupaciones convocantes, ha dicho este viernes que, casi dos años después de la tragedia, las asociaciones de víctimas tienen la "seguridad" de que el exjefe del Consell y diputado del PP en Les Corts Valencianes "se siente impune".

También se ha referido a la segunda comparecencia de Mazón ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, donde el pasado lunes el 'expresident' afirmó que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le exoneró de responsabilidad, por lo que evitó confrontar con los diputados.

Además, la coportavoz cree que él está "amparado" por el PP, que "no le reclama el acta" de diputado de Les Corts Valencianes. Además, ha recordado que Mazón tiene su oficina de 'expresident' en Alicante, donde, según ha señalado Oliver, "pasa más tiempo" que en el parlamento autonómico.

Por ello, ha resaltado que las entidades convocantes acudirán este sábado a esta ciudad, donde está prevista para las 18.00 horas la concentración ante la Casa de las Brujas, la sede del Consell en la capital alicantina. Allí, ha continuado, van a proclamar que "no habrá un lugar en el mundo" donde Mazón "pueda esconderse de su ignominia".