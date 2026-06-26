Víctimas de la dana expresan su "más profunda solidaridad" al pueblo de Venezuela: "Compartimos su dolor"

Misa y rosario por Venezuela. ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de víctimas de la dana de Valencia han expresado su "más profunda solidaridad" con el pueblo de Venezuela ante el devastador terremoto que ha golpeado al país, causando pérdidas humanas, sufrimiento y graves daños materiales. "Compartimos su dolor", afirman.

"Quienes hemos vivido el dolor irreparable de perder a nuestros seres queridos a causa de una tragedia (en nuestro caso evitable) sabemos que, en estos momentos, las palabras nunca serán suficientes para aliviar el sufrimiento. Sin embargo, también sabemos que la solidaridad, la empatía y el apoyo entre los pueblos constituyen una fuerza imprescindible para afrontar la adversidad".

Así lo exponen la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia y l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 en un 'Manifiesto de Solidaridad y Apoyo al Pueblo de Venezuela', que han hecho público este viernes.

En el escrito, transmiten las "más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", su "afecto a las personas heridas y desplazadas" y el "reconocimiento a todos los equipos de emergencia, voluntarios y ciudadanos que trabajan incansablemente para socorrer a quienes más lo necesitan".

"Deseamos que la comunidad internacional continúe prestando el apoyo humanitario necesario para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y para que todas las personas damnificadas puedan reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza", señalan.

Desde su experiencia como víctimas, quieren hacer llegar al pueblo venezolano "un mensaje de cercanía, fortaleza y esperanza": "No están solos en estos momentos difíciles. Compartimos su dolor y confiamos en que la unión, la solidaridad y la resiliencia les permitirán superar esta dura situación", aseveran.