Víctimas de la dana, familiares y vecinos transforman la memoria en futuro para "aprender a mirar al barranco sin miedo"

Homenaje por el segundo aniversario de la dana en el barranco de Paiporta - EUROPA PRESS

PAIPORTA (VALENCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Dos años después de la dana del 29 de octubre, el homenaje 'La caixa de la memoria' en Paiporta, organizado por la Associació de Victimes de la Dana, ha reunido a víctimas, familiares y ciudadanos para recordar a los 233 fallecidos y para "aprender a mirar al barranco sin miedo".

El acto, organizado por la Associació de Victimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 y que se iba a celebrar el mismo día del aniversario, quedó atrasado hasta este jueves debido al decreto de duelo por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). La entidad ha recordado el dolor de las familias afectadas y ha enviado su apoyo y solidaridad.

Frente al río y al puente iluminado se han congregado los asistentes, que han podido observar un acto que envolvía diferentes espacios del paso del barranco. "Entre reconstrucciones y esperanza, todavía sufrimos --ha iniciado una voz que introducía el homenaje--. Queremos recordar a las 233 víctimas y reclamar verdad, justicia y reparación".

Además, han advertido que "puede volver a pasar si no hacemos todo lo he esté en nuestras manos para evitarlo": "Las siguientes víctimas podremos ser cualquiera de nosotros".

Quince representantes de asociaciones y colectivos de los municipios afectados han participado en la construcción de un relato compartido, con voces procedentes de ámbitos de la vida social y comunitaria: el comercio, la agricultura, la educación, la vivienda, la salud mental, la cultura, el deporte, las tradiciones, el movimiento vecinal y las reivindicaciones ciudadanas.

'La danza de la Memoria', una pieza creada por el coreógrafo y bailarín Miguel Horacio e interpretada por los bailarines Marcos Usó y Helena Enguídanos, ha abierto el homenaje con una intervención escénica que ha acompañado a 'La caixa de memòria' hasta la pasarela situada sobre el barranco.

A lo largo del acto, los participantes han ido depositando en la caja dos objetos: uno relacionado con el pasado y otro que representa un deseo para el futuro. De esta manera, 'La caixa de memòria' ha recogido miedos, recuerdos, vivencias y esperanzas de personas y colectivos muy diversos, construyendo un relato compartido.

La caja de la memoria recuerda a todo aquello que no quieren que se olvide y a comprometerse con el futuro. Es "más que un simple recipiente, es un lugar donde guardar lo que todavía nos hace daño y donde meter las semillas del futuro".

"DEJAR ATRÁS LA IMPOTENCIA, EL SILENCIO Y LA RESIGNACIÓN"

Mariló Gradolí, de la Associació de Victimes de la dana, ha subrayado que exigen políticas donde las personas están en el centro de todo y que respeten el territorio con "responsabilidad". Ha recalcado que no quieren dirigirse a un futuro "sin pasar página": "Por eso la caja de la memoria es un gesto colectivo para dejar atrás la impotencia, el silencio y la resignación y además la memoria de aquellas personas que perdieron la vida".

"Si trasformamos el dolor en conocimiento y el conocimiento en exigencia, estaremos haciendo algo más, reforzando la vida, para que pueda continuar abriéndose paso en este territorio", ha reivindicado.

La Joven Orquestra de la Unión Musical de Paiporta ha tocado 'El cant del Ocells', mientras los asistentes al homenaje se han situado frente al barranco porque se ha proyectado el nombre de los testimonios en él.

"GRANITOS DE ARENA"

Los ofrendas a la caja se han entrelazado con testimonios de ciudadanos de las localidades afectadas.

Lidia Benllós, psicóloga forense y vecina de Benetússer, ha compartido su testimonio como voluntaria en el levantamiento de cadáveres. Según ha relatado, ese día les sorprendió el agua de repente, pudieron hacer una cadena humana para que el agua no les arrastrara y se salvó porque un vecino la pudo coger, tras lo que desde la plaza vieron como el agua se llevaba los coches y un joven rescataba a personas.

Al día siguiente, esta forense se reincorporó como voluntaria en su profesión: "Me agobiaba la idea de encontrar alguna persona conocida; no fue así, pero en esas circunstancias me aliviaba la idea de que ponía mi granito de arena para ayudara a sostener las familias".

Fran Vallés, investigador de la UPV que ha colaborado con una herramienta que acotó las labores de búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que la memoria debe ser el cimiento para construir el futuro. Así, ha destacado que es imprescindible diseñar las ciudades desde y para el agua, entre otras soluciones. "La ciencia, la técnica y el respeto de las clases políticas a ellas se unan para que una tragedia así no vuelva a repetirse jamás", ha concluido.

Marc Poveda, hijo de una víctima, ha recordado que su madre, Isabelita, vivió la riada del 57", y en la dana acabó "ahogada en una residencia". "Los días posteriores y meses me hice cargo de la situación --ha compartido--. Ya sabemos quiénes son esta gente, estoy más activo que nunca para evitar lo que le sucedió a mi madre, pero también por las personas que han vivido situaciones de auténtica agonía".

"Es una situación que nos ha de hacer afinar y pelear para que no vuelva a suceder, para no tener representantes tan impresentables. Todos siguen siendo unos cutres, una minoría, gente que hacen negocio de manera fácil. No nos pueden tomar el pelo de esta manera", ha reivindicado.

OFRENDAS DE MEMORIA

En la caja, donde "también hay espacio para pensar en el futuro", entidades de varios sectores han depositado objetos. Una asociación de comerciantes y pequeño empresarios ha depositado representaciones de su sector. La Asociación de Vela de Silla ha dejado una barca, entre otras cosas, que simboliza que "hay que continuar navegando hacia la esperanza", mientras una asociación vecinal ha depositado una botella de agua que representa la transparencia y una flor eterna que recuerda la belleza

El conductor del acto, Joan Espinosa, ha dado paso a la Unión Llauradora i Ganadera, en representación a la gente del campo que se acercó a ayudar. Los agricultores, entre ellos el divulgador agrario Nando Durà, han dejado en la caja la Ley de l'Horta.

FAMPA ha depositado una mochila llena de barro y una foto de un centro afectado; el colectivo fallero ha entregado una foto de un casal afectado y un 'llibret' con testimonios para reseñar la capacidad de las fallas de representar y trasmitir la memoria colectiva, y federaciones locales de fútbol han dejado escudos.

Durante el homenaje, Titana ha interpretado una pieza de música a voz y dolçaina, mientras la Joven Orquesta ha interpretado un aria de Bach y Auxili ha cantado 'Serem la nit'.

SUENA EL ES-ALERT

Esther Martí ha recitado 'La Nena', que ha acabado con el sonido de la ES-Alert a las 20.11 horas, cuando sonó en la dana. Un nuevo relato sonoro con deseos y mensajes para el futuro, que han permitido pasar del miedo y la desesperanza de aquella tarde a una expresión compartida de exigencia, reivindicación y esperanza.

La última aportación ha sido la de dos representantes de la Associació Víctimes de la dana, que han dejado la película 'Descalzos por el parque', que recordaba a una víctima, y el libro 'El Alquimista', que "rememora y resalta que somos nosotros quien alimentamos el alma del mundo". Para el pasado han depositado un tarro de cristal con ceniza, para simbolizar la destrucción de la dana, y para el futuro una bombilla "que dé luz, esperanza y vida para continuar".

Tras esta ofrenda, han enterrado la caja en el fondo del barranco: "A partir de hoy recordaremos con otros ojos, sin olvidar lo que pasó, pero recordando también la memoria y los deseos que reposarán en su cama".

Al final del homenaje se han encendido 234 linternas, una por cada víctima, acompañadas por el despliegue, por parte de familiares de los fallecidos, de la pancartas 'I ara alcem la veu per qui ja no pot alçar-la' y 'Dignitat', acompañada de las canciones 'Lladres de sobretaula' y 'Que tingues sort', de Bertomeu.