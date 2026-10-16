Víctimas de la dana muestran "temor" por si el PP decide "prolongar la protección" a Mazón como senador autonómico

Archivo - La representante de la Asociación de Víctimas de la DANA, Rosa Álvarez, atiende a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha mostrado "temor" ante el hecho de que el PP pudiera "prolongar la protección" al 'expresident' de la Generalitat y actual diputado 'popular' en Les Corts Carlos Mazón como senador por designación autonómica tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa este viernes en el Octubre Centre de Cultura Contemporània para presentar la manifestación con motivo del segundo aniversario de la riada que provocó 233 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Álvarez ha advertido de que, 24 meses después de la catástrofe, "hay responsabilidades políticas que siguen sin asumirse" y se ha mostrado "cansada de escuchar" por parte de representantes del Consell que sus "puertas están abiertas" para reunirse.

"No hay ninguna puerta abierta mientras la persona que ocupa el escaño 98 --de Les Corts Valencianes-- siga allí y aforada de una manera u otra", ha sostenido, en referencia al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón. "Todos sabemos cuál es nuestro temor: que una vez pase el ciclo electoral se pretenda prolongar esa protección como senador autonómico", ha expresado. "El tiempo nos dirá si tenemos razón o no", ha agregado.

En caso de que así acabe ocurriendo, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O ha advertido de que la población tendría "todo el derecho a exigir una explicación pública" al PP y ha considerado que la "designación a dedo" de Carlos Mazón como senador supondría "la constatación absoluta de la culpabilidad" del 'expresident' por su gestión de la emergencia.

En cualquier caso, Rosa Álvarez ha matizado que desde las asociaciones de víctimas no dirán "a nadie a quién tiene que votar", pero sí que señalarán con hechos a quienes "dejaron morir a miles de personas" el 29 de octubre de 2024.

"Muchas personas han quedado tocadas de por vida", ha incidido. Por ello, ha reivindicado que cada ciudadano tiene "derecho y responsabilidad de recordar lo que pasó cuando tome decisiones democráticas". "Y 24 meses después, nadie puede decir que no lo sabía", ha remarcado.

Además, ha cargado contra los responsables de la Generalitat por la gestión de la catástrofe del 29O, pero también contra quienes "los han sostenido todo este tiempo", que son "el PP nacional y Vox".