Víctimas de la dana protestan contra los consellers que “no estuvieron a la altura” el 29O:“Solo esperamos más mentiras"

Asociaciones de víctimas de la dana protestan ante Les Corts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la dana y entidades sociales se han concentrado este martes por la tarde ante la fachada de Les Corts para protestar contra los consellers que “no estuvieron a la altura” el 29 de octubre de 2024, día de la catástrofe que provocó 230 fallecidos, y para exigir su dimisión y, de nuevo, que el 'expresident' Carlos Mazón deje de estar aforado.

“Solo esperamos más mentiras”, han manifestado las presidentas de las dos principales asociaciones de víctimas, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, durante la protesta celebrada antes de las comparecencias de los consellers Susana Camarero (Servicios Sociales), Miguel Barrachina (Agricultura) y Vicente Martínez Mus (Medio Ambiente) en la comisión de la dana en Les Corts.

Estas entidades (Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre) no esperan “ninguna autocrítica” por parte de los tres consellers, solo “más mentiras”, ya que PP y Vox diseñaron un formato de comisión de investigación que “les beneficia totalmente”.

También cargan contra José Antonio Rovira, quien fuera responsable de Educación durante la dana y actualmente es responsable de Hacienda, porque consideran que tampoco estuvo a la altura durante la catástrofe y “dejó a la comunidad educativa abandonada”.

Además de reclamar la dimisión de estos consellers, que formaban parte del Consell de Carlos Mazón durante la dana y continúan en el actual ejecutivo presidido por Juanfran Pérez Llorca, las víctimas han vuelto a exigir al PP que retire el acta de diputado a Mazón para que deje de estar aforado ante la justicia, algo que pedirán mediante mociones en ayuntamientos.

“Él viene aquí cuando le parece y actúa como un ciudadano cualquiera, tiene los privilegios que él considera y ninguna obligación. Por lo tanto, queremos que, ya que actúa como un ciudadano cualquiera, sea tratado como un ciudadano cualquiera”, ha esgrimido Álvarez.

“Si el Parlamento Europeo es capaz de quitar un aforamiento, Les Corts Valencianes también tienen que ser capaces de serlo”, ha añadido Gradolí después de que la Eurocámara haya acordado este martes levantar la inmunidad parlamentaria al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, después de que el Tribunal Supremo solicitara procesarle por presunto acoso en redes a la fiscal valenciana Susana Gisbert.

"¿QUIÉN NOS VA A PROTEGER SI MAZÓN NO ERA GARANTE?"

Rosa Álvarez ha cargado contra la decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV de reiterar que Mazón no tenía una posición de garante en la dana porque la ley no le atribuía específicamente un deber jurídico de actuación. Una decisión que ha definido como “salvaje” y “brutal”.

“Teníamos y tenemos un ‘president’ de la Generalitat que es un florero y cargos sin cargas. ¿Quién nos va a proteger ante cualquier evento, sea una dana o sea un incendio, si él no es garante de nada? Yo me pensaría mucho ser consellera de Emergencias, porque tienes todo el marrón”, ha manifestado.

Se ha dirigido a “los cuatro señores y a la señora del TSJ”, los cinco magistrados que han adoptado esta decisión: “Nos gustaría que nos dijeran a la cara que el señor Carlos Mazón, no era garante, ni el actual, porque ya no es garante nadie. Nos gustaría que ellos estuvieran en nuestra piel, que se lo dijeran a Dolores que ha perdido a sus dos hijos y a su marido o a mí que he perdido a mi padre”.

"¿Cómo van a ver indicios, si ni siquiera se han molestado en investigar? Cualquier persona de la calle, cualquier persona decente, ve indicios y ellos no”, ha reprochado a estos magistrados.

Y ha recalcado: “No respetamos su auto, no respetamos su decisión, porque nosotros no somos políticos y no tenemos que decir la coletilla de que no lo compartimos pero lo respetamos. Pues nosotros ni la compartimos, ni la respetamos, y se lo decimos así de claro a los cuatro señores y a la señora que están en el Tribunal Superior de Justicia”.

Las asociaciones de víctimas se han mostrado “muy cansadas” de su lucha, a un día de que se cumpla año y medio desde la dana, pero han garantizado que seguirán ahí. “Los nuestros no van a volver, pero queremos que se haga justicia y que no vuelva a pasar”.