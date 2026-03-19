Víctimas de la dana reciben un homenaje fallero y denuncian que "no tiene sentido que Mazón continúe aforado"

La falla 'No olvidar la dana' plantada por el Centro de Voluntariado La Cantina - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre han visitado este jueves la falla 'No olvidar la dana' y han denunciado que "no tiene absolutamente ningún sentido" que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "continúe aforado porque su partido y el partido que sostiene al PP tanto a nivel nacional como autonómico así lo han decidido".

"Él es el máximo responsable y el resto son cómplices", ha denunciado la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, durante la visita que han realizado las asociaciones a la falla plantada por el Centro de Voluntariado La Cantina en la Plaza Manuel Granero de Ruzafa.

Por segundo año, el Centro de Voluntariado La Cantina ha plantado la Falla 'No Olvidar la dana' en homenaje a las víctimas y afectados.El monumento, que representa una voluntaria sacando del barro y salvando a una mujer, no arderá con la 'Cremà' sino que permanecerá en la sede de La Cantina.

Con motivo de este homenaje, han acudido a la plaza tanto Rosa Álvarez como la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, entre otros representantes de las asociaciones de víctimas. Además, distintas fallas del barrio de Russafa se han acercado a depositar flores en el monumento para rendir homenaje a las víctimas.

Mariló Gradolí y Rosa Álvarez, en declaraciones a los medios, han agradecido el apoyo de La Cantina y de "toda la gente que ha estado siempre" de su lado. "Cada acto se superan, no nos han abandonado, desde el primer momento", han destacado, y han valorado que el monumento es "es un símbolo de lo que nunca tendría que haber ocurrido".

UN DÍA "TAMBIÉN REIVINDICATIVO"

Álvarez ha señalado que este jueves, día de San José, del Padre y de la 'Cremà', "para casi todo el mundo es un día festivo", pero para las asociaciones "también es un día reivindicativo, como no puede ser de otra manera".

"Es el día de los Josés, de los Pepes, de las María Josés, de las Pepas, también del Padre. Unos están, otros no están. Unos se marcharon por el transcurso natural de la vida y a otros nos los arrebataron, con lo cual eso no lo vamos a perdonar nunca", ha dicho.

La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana ha afirmado que tampoco van a "perdonar al Tribunal Superior de Justicia que ha dicho que no" a investigar a Carlos Mazón. Álvarez ha lamentado que el alto tribunal considere que el expresidente "no era garante de nuestra seguridad, de tomar decisiones, porque decidió en el peor día de nuestra comunidad, del Estado español en general, estar ausente".

Álvarez ha criticado que el TSJCV haya decidido "ni siquiera hacerle un juicio, ni siquiera investigarlo", al tiempo que ha reprochado que el 'expresident' no acuda a declarar de manera voluntaria "como hace más de un año, desde el día 10 de marzo del año pasado, que la jueza lo invitó".

"NO SIGNIFICA QUE LA PUERTA ESTÉ CERRADA"

Por su parte, Mariló Gradolí ha comentado que cuando empezó el proceso judicial sabían que "no iba a ser fácil" pero ha afirmado que desde las asociaciones tienen "paciencia".

"Porque si una cosa ha quedado clara es que Carlos Mazón todavía no es inocente. De momento, no se le va a investigar, pero eso no significa que la puerta esté cerrada", ha subrayado, y ha defendido que "la verdad tiene que salir, se tiene que seguir investigando y saldrán todos los responsables", ha añadido.

Gradolí ha reclamado que "uno de los primeros pasos" es que el expresidente de la Generalitat "testifique para aclarar los hechos" y ha pedido que "no tenga el aforamiento".

La representante ha lamentado que el exjefe del Consell "no está colaborando con la justicia, no está colaborando con las víctimas en saber la verdad y en ofrecer información sobre lo que pasó aquel día, por qué no contestaba llamadas". "Por tanto, lo que pedimos es el no al aforamiento para que se le pueda citar para testificar", ha indicado, antes de advertir que las asociaciones y "la sociedad valenciana" seguirán insistiendo en ello.

UN HOMENAJE FALLERO

El responsable del grupo de voluntariado de La Cantina, Eduardo Puerta, ha explicado que el objetivo es "dar voz a las asociaciones de víctimas y los afectados" en un momento en el que "todo el mundo mira a València" y en un "mundo al revés en el que las víctimas y afectados son atacados desde ciertos sectores o incluso se obstaculiza el proceso judicial en el que se buscan responsabilidades sobre las 230 muertes".

Ha detallado que la falla ideada por la artista Ana Sánchez con una mujer sacando a otra del fango representa "la fuerza, la fraternidad y la solidaridad, la sororidad en este caso, de la fuerza del pueblo, de cómo el pueblo salva al pueblo, y cómo se organizó".

El coordinador del equipo de voluntarios que ha realizado la falla en homenaje a las víctimas, José Sanchis, ha explicado que la obra se ha elaborado en "tiempo récord" en un proceso "bastante artesanal" con poliestireno, corcho, papel marrón y cola.

"Estamos sorprendidos casi con el resultado. Muy contentos, la verdad, la hemos hecho en tiempo récord y aquí nadie es artista fallero. Todos somos novatos en esto, pero ha quedado muy bien", ha valorado.