Las víctimas esperan que el careo entre Pradas y Cuenca ante la jueza arroje la "verdad": "Queremos saber lo que pasó"

Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 esperan que el careo que este lunes mantienen en el juzgado de Catarroja la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, arroje la "verdad" de lo que ocurrió ese día porque la necesitan, aseguran para que no se vuelvan a repetir estos hechos. "Queremos saber lo que pasó", afirman.

Así lo han declarado este lunes a los medios a las puertas del Juzgado de Catarroja donde se han concentrado ante la declaración de los dos ex altos cargos, a los que la jueza que instruye la gestión de las riadas ha convocado a un careo tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià por los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron.

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha apuntado que, tras este careo, esperan "que se sepa la verdad, porque necesitamos esa verdad para que los fallos que ocurrieron ese 29 de octubre no se vuelvan a repetir". "No podemos dejar pasar que las mentiras sean lo que se quiera imponer como un relato. No queremos relatos, queremos la verdad. Queremos saber lo que pasó para que no vuelva a pasar".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha afirmado que se sienten "con esperanzas" después de que la magistrada que instruye la causa haya acordado este careo que no es habitual en el ordenamiento jurídico español.

"CUENCA SE ATRIBUYÓ COMPETENCIAS"

En esta línea, ha manifestado que guardan "esperanzas" de que Pradas "tenga sentido común y por una vez diga la verdad, no quiera cargar ella con todo, porque todos sabemos que Cuenca es igual de responsable que ella", ya que "aunque no tenía competencias, se las atribuyó; con lo cual, si se atribuyó competencias, es responsable".

A su juicio, Cuenca "era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y Salomé Pradas" por lo que quieren que el ex jefe de gabinete del 'expresident', que entra al juzgado como testigo, "salga como investigado y esperemos que así lo considere la jueza".

Si no, ha prometido que irán "más allá", porque consideran que Cuenca es "igual de responsable" porque de una manera "paternalista" le dijo a Pradas "que no confinara, que no hiciera nada". "Y si le hizo caso a este señor que no tenía competencias era porque sabía que era el hilo directo con Mazón. Y creo que eso lo sabemos todos", ha mantenido.

Según ha insistido Álvarez, Cuenca "no tenía competencias, pero se las atribuyó" y ha comparado su actuación como la de una persona que ejerce de médico sin serlo. "¿Qué pasaría?... que sería imputado, ¿verdad?", ha preguntado. "Pues lo mismo", ha concluido.

En esta línea, le ha acusado de provocar las 230 víctimas mortales que dejó la dana porque "si esa alerta se hubiera declarado antes, si se hubiera confinado, estaríamos hablando de muchísimas menos víctimas, no todas, pero muchísimas menos víctimas". "Por lo tanto, ese señor es responsable de la muerte de nuestros familiares y necesitamos que salga imputado", ha concluido.

En la concentración también ha participado Toñi García, que perdió a su hija Sara y a su marido Miguel en Benetússer el 29O. "En la puerta de un juzgado lo único que se puede esperar, y hemos esperado un año y pico, es la verdad, toda la verdad, porque solo con toda la verdad podremos llegar a una reconstrucción y a conseguir justicia", ha manifestado.

"MINTIENDO CASI UN AÑO Y MEDIO"

Sin embargo, ha lamentado que "llevan mintiendo casi un año y medio", hasta el punto de que se ha tenido que llegar a un careo "porque uno de los dos miente o ambos mienten y es vergonzoso que miembros del Consell o exmiembros tengan que verse en una situación así".

Para Toñi García, "las mentiras, contradicciones y las distintas circunstancias y situaciones no han hecho más que hacernos más daño: no han tenido empatía con las familiares de víctimas, no han tenido dignidad, no han sido honrados" y ha reprochado que esto "es lo mínimo que se puede esperar de un gobierno, que fueran honrados, que fueran dignos de su profesión, que admitiesen sus errores...".

Sin embargo, ha reprochado que "no solo no lo han admitido sino que se han dedicado a echar la mierda a otras personas, a otras entidades, a otros organismos, todo lejos de asumir ellos su responsabilidad, al menos política, porque la judicial esperemos que la jueza, que está haciendo una labor maravillosa, llegue a su término y que, por fin, sepamos la verdad".

García ha criticado la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza como testigo: "Una persona que aspira a ser presidente de España y que sabía cosas y tanto que quiere colaborar y hasta ahora no había dicho nada".

Preguntado por el hecho de que Cuenca haya entregado a la jueza un móvil con sus datos borrados y reseteado, García ha asegurado que esto es "muy típico de la derecha". "El borrar mensajes, el destruir pruebas", ha indicado, aunque ha criticado que "luego exigen lo que ellos no dan, exigen a los demás lo que ellos no ofrecen, lo que ellos no dicen y es el proceder que ellos tienen".

"Si se le ve en la cara lo que miente y la prueba está aquí, que hoy se encuentra ante un careo", ha dicho en referencia al ex jefe de gabinete de Mazón, al tiempo que ha lamentado que es "vergonzoso, lamentable, indigno de personas que pertenecen al Consell de una Comunidad como la nuestra, que tengamos políticos de esta calaña, de esta ineficacia y de esta inutilidad".

"Porque son todos unos inútiles, mentirosos, ineficaces y además no asumen su responsabilidad, no son personas. Yo siempre lo he dicho, son todos psicópatas", ha concluido.