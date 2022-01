Víctimas del terrorismo cierran "cicatrices" y piden mantener la memoria para "evitar que la barbarie vuelva a ocurrir"

Grande-Marlaska pone en valor el "consenso": "El Estado os ha reconocido la deuda eterna que tiene con vosotros"

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Víctimas del terrorismo en España han cerrado "cicatrices" con el acto de entrega de condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil celebrado este lunes en València, donde han reivindicado "mantener la memoria" para las futuras generaciones con el fin de impedir que la "sinrazón y la barbarie vuelva a ocurrir" puesto que "siempre existe riesgo si la historia se olvida o se tergiversa".

La ceremonia de homenaje, que ha tenido lugar en el centro La Petxina, tras ser pospuesta a causa de la pandemia, ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, el presidente de Les Corts, Enric Morera, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, entre otras autoridades civiles y militares.

En representación de las víctimas ha intervenido Pablo Broseta, hijo del catedrático Manuel Broseta, asesinado por ETA hace 30 años en València, quien ha instado a poner en valor "lo más sagrado del ser humano: la vida" frente a la "sinrazón terrorista que durante décadas ha sesgado irremediablemente nuestras vidas" y ha subrayado la necesidad de "compartir valores en positivo de unas vidas marcadas por demasiados valores en negativo".

Broseta ha reivindicado "la memoria de los que hoy no están y de los que arrastran secuelas". "Para los asesinos, todas las víctimas representaban una amenaza para el fortalecimiento del Estado de derecho y la libertad, pero afortunadamente no lo consiguieron", ha manifestado.

Así, ha puesto en valor el activismo "por su memoria" y para el futuro de las nuevas generaciones, con "la obligación de vivir desde el orgullo de mantener la memoria, desde la exigencia del verdadero relato sucedido de lo que supuso para ellos, para nosotros y para toda la sociedad: vivir en libertad y en paz".

En esta línea, ha hecho suyas las palabras pronunciadas por una víctima del holocausto nazi recientemente en el Parlamento Europeo, quien aseguró que "lo que ocurrió, ocurrió", a lo que Broseta ha añadido: "No puede cambiar, pero debemos impedir que vuelva a ocurrir, porque siempre existirá riesgo de que la historia se repita si se olvida o se tergiversa".

Finalmente, el hijo del catedrático Manuel Broseta ha señalado que, aunque las condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil, "no van a mitigar el dolor, la pena o la demanda de justicia" de las víctimas, "deben suponer una merecida contribución a sus figuras, en memoria de la dignidad que representan".

"DERROTADO SIN PALIATIVOS"

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presidido el acto, del que ha destacado su "tono adecuado", con la entrega de unas insignias "dolorosas pero cargadas de esperanza, sin sangre ni lágrimas, por la violencia más irracional", ha subrayado que el terrorismo "fue derrotado sin paliativos por la fortaleza del Estado de derecho y de todas sus víctimas".

"No fue tarea fácil, con el sacrificio tanto de los servidores públicos que arriesgaron su vida para defender el Estado de derecho, y con el relevante consenso de todas las fuerzas políticas", ha expresado, y ha recalcado que esa victoria "no hubiera sido posible sin el apoyo leal y la solidez de todas las víctimas".

Para el ministro, este debe ser "el sentido del acto, sincero, profundo y sosegado". "No es un reconocimiento del Ministerio ni tampoco del Gobierno de España, sino del Estado en su conjunto, y es el Estado quien os ha reconocido la deuda eterna que tiene con vosotros", ha recalcado.

Fernando Grande-Marlaska ha aplaudido la intervención de Pablo Broseta, a quien ha agradecido que sus palabras tienen una "significación" especial con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de su padre, hecho que causó una "enorme conmoción en València y en todo el país". "Manuel Broseta fue asesinado de un tiro en la nuca cuando iba a dar clase", ha recordado, y ha señalado al respecto "la educación frente a la barbarie". "Es difícil contraponer estos conceptos", ha reconocido.

El titular de Interior ha apuntado que el terrorismo "marcó para siempre la Comunitat Valenciana, una de las autonomías que encabezan el número de víctimas, con unas cifras "devastadoras", pero ha destacado que la sociedad valenciana "plantó cara a la sinrazón" y ha resaltado la contribución de la Fundación Manuel Broseta, junto a otras, en la "dignificación y reivindicación del legado de todas las víctimas".

"No es fácil un acto como el de hoy, en el que coinciden al mismo tiempo sentimientos contradictorios, que remueven por dentro y deben de servir de aliento para un futuro mejor", ha afirmado. "Debemos ver hoy un acto de justicia y reconocimiento, y esperanza, por qué no, en el que honramos vuestro testimonio, la memoria y que el relato colectivo sea el vuestro porque no puede haber otro", ha añadido.

"HUELLA IMBORRABLE"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha puesto en valor a las víctimas, que han dejado una "huella imborrable y su memoria deber ser la que marque nuestro camino". "Hemos aprendido de Ernest Lluch el sentido del perdón y la concordia y de Manuel Broseta el compromiso y el esfuerzo de unir colectividades por un proyecto común".

Calero, para quien el homenaje ha sido una "inyección de sabiduría y de valores para la sociedad", ha manifestado su deseo de que este tipo de actos "conciencien a más jóvenes de que la violencia y el terrorismo nunca son el camino a seguir, por el dolor y el estigma que deja en la sociedad y en las víctimas", y ha abogado por "demostrar y hacer valer la unión ante las agresiones a la ciudadanía y las instituciones por parte de organizaciones terroristas".

Finalmente, ha defendido el compromiso del Gobierno de España por "preservar la memoria de las víctimas, ejercido desde el respeto y la justicia, pero también con el ejercicio esencial para que las generaciones venideras sean conscientes de la gravedad y la perversa naturaleza de lo sucedido".

"La Comunitat Valenciana conoce bien los efectos de esta barbarie. Ha sido la primera en desarrollar una ley de ayuda a las víctimas, siempre las ha respaldado y sigue trabajando para facilitar la recuperación e integración de la sociedad", ha apostillado, y ha zanjado: "El terrorismo nunca vencerá frente a los principios democráticos y el Estado de derecho. Y el triunfo de la democracia sobre el terrorismo es el de la libertad y la razón, el triunfo de las victimas y la ciudadanía en su conjunto".

En el acto, antes de proceder a la entrega de conmemoraciones a las víctimas, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas aquellas que han fallecido.