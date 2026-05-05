Víctor Manuel, Paco Cerdá, Elvira Mínguez, María Rodés y Mark Elder tienden puentes entre artes en el festival Fronteras

Presentación de la cuarta edición del Festival Fronteras - MIGUEL LORENZO - LES ARTS

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los espacios culturales más emblemáticos de València, junto a librerías de l'Horta Sud afectadas por la dana, acogerán del 22 al 31 de mayo diálogos entre nombres "fundamentales" de la literatura, el cine y la música para "romper fronteras y tender puentes" entre las distintas artes.

Se trata de la cuarta edición del festival Fronteras, que incluye en su cartel conciertos, actividades gratuitas, conversaciones y talento nacional e internacional, de la mano de artistas como María Rodés, Raül Refree, Elena Molina, Víctor Manuel, Manuel Vilas, Amparo Llanos, Paco Cerdà, Elvira Mínguez, Javier Limón, Mark Elder o Benjamín Prado.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de València, Les Arts y La Fábrica, se ha presentado este martes en una rueda de prensa en la que han intervenido el director artístico del festival, Jesús Ruiz Mantilla; el director artístico del Palau de Les Arts Reina Sofía, Jesús Iglesias Noriega; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno.

La iniciativa, ha explicado su director, nace de un "pálpito": que "de una conversación entre un músico y un escritor siempre iban a multiplicarse y encadenarse diferentes temas, sensibilidades y obsesiones". Un diálogo que Fronteras sitúa sobre el escenario y que se ha ido extendiendo hacia otros lenguajes como el cine, ha destacado Ruiz Mantilla.

DEL CENTRO HORTENSIA HERRERO HASTA BIBLIOTECAS

Así, entre las novedades de esta edición está la incorporación del Centro de Arte Hortensia Herrero a las sedes del festival. Esta colaboración es una "idea de futuro", porque "una vez entran" las instituciones a formar parte del festival "nadie quiere salir de aquí", ha destacado el director. Para futuras ediciones, "todo el mundo es que quiera desarrollar esas relaciones transfronterizas de las artes es bienvenido".

A Les Arts se unen también, un año más, las bibliotecas municipales y el Palau de la Música, así como una selección de librerías de l'Horta Sud, en colaboración con el Gremi de Llibrers.

La secretaria autonómica de Cultura ha destacado que "Fronteras entronca plenamente con la visión de la cultura como un espacio de diálogo entre disciplinas, donde la música, la literatura y las artes escénicas se encuentran y se enriquecen mutuamente". En palabras del concejal José Luis Moreno, "se trata de intentar unir todas las artes que de normal las administraciones tratamos por separado y romper esa frontera inexistente que está en nuestra imaginación".

Para Iglesias Noriega, acoger el festival desde el Palau de les Arts es entender la institución como "un centro cultural en el sentido más amplio del término, un lugar de curiosidad y apertura que permita disfrutar del hecho artístico pero también lleve al público a la reflexión".

MIRADA SENTIMENTAL, ROCKERA Y FEMINISTA

Les Arts acogerá algunas de las grandes conversaciones y encuentros que centran la programación. En su escenario, el músico Víctor Manuel y el escritor Manuel Vilas realizarán un viaje por la memoria sentimental a través de la música que les une, la literatura y el cine.

Desde su mirada rockera y contemporánea, Amparo Llanos --guitarrista de Dover y traductora de Jane Austen-- y la cantante, psicóloga y comunicadora Monty Peiró revisarán el legado de Virginia Woolf y Jane Austen y su influencia en la música actual y el pensamiento feminista.

Sobre el arte de dominar la sugerencia conversarán la cantante y compositora María Rodés y el escritor Miguel Ángel Hernandez, mientras que el mestizaje centrará la conversación entre el músico y productor Javier Limón y la escritora hispano - venezolana Karina Sáinz Borgo.

El festival contará además con la presencia del director británico Mark Elder, quien coincidiendo con su dirección de Turandot en Les Arts reflexionará junto a Jesús Iglesias sobre la vigencia de Puccini y su influencia en el teatro musical contemporáneo.

Por su parte, la compositora y cantante valenciana Sandra Monfort y el escritor, Premio Nacional de Narrativa Paco Cerdà conversarán alrededor del sonido, la música y la palabra mediterráneas.

El diálogo entre disciplinas se amplía al ámbito audiovisual con la participación de Raül Refree y la directora Elena Molina, quienes, en el Palau de la Música compartirán su experiencia sobre cómo la música y el cine van de la mano para conmover al espectador.

En el Centro de Arte Hortensia Herrero, Benjamín Prado, poeta, narrador y letrista, y Ricardo Moya, músico valenciano y comunicador detrás de 'El sentido de la Birra', explorarán el proceso creativo de la canción, en un encuentro que abordará tanto el placer como las dificultades de escribir música.

MÚSICA Y POESÍA EN VIVO

El festival refuerza su apuesta por la experiencia en directo con diversas cápsulas de música y poesía en Les Arts, que rendirán homenaje a la Generación del 27 con los artistas Albertina Barceló y David Trashumante, en colaboración con el festival de poesía Vociferio.

Asimismo, el concierto 'La música del futuro' reunirá a jóvenes talentos de la prestigiosa escuela de música Berklee Valencia como Alex Hoskins, Gabi Bendeck, Pablo Turlo y Madison Abigail.

Entre las propuestas más singulares destaca Memoria Ex Tenebris, un espectáculo que une música y palabra, creado en exclusiva para Fronteras, que reunirá a Elvira Mínguez, Mario Marzo y Nacho Castellanos en una reflexión escénica sobre el poder de la creación frente a las vivencias personales.

LLENAR BIBLIOTECAS Y LIBRERÍAS

El festival continúa ampliando las fronteras entre disciplinas y conectando a público y creadores en bibliotecas y librerías de diversos municipios de la ciudad, que acogerán talleres, conferencias y charlas con referentes de la cultura.

En Fronteras 2026 la música toma las bibliotecas de la Rambleta - Clara Santiró i Font, del Cabanyal - Canyamelar - Casa de la Reina, de Benimaclet - Carola Reig y Biblioteca de Arrancapins - Eduard Escalante (Abastos). Estos espacios acogerán encuentros con los músicos Amparo Llanos, Javier Limón, María Rodés y Mario Marzo y Nacho Castellanos (El vomitorio) o el escritor Javier Ruescas.

En l'Horta Sud, las librerías Librolandia, en Benetússer, y Bufanúvols, en Catarroja, acogerán respectivamente un encuentro con Manuel Vilas y Paco Cerdà.

Además, en el marco del festival la iniciativa 'Un café con' ofrecerá al público la oportunidad de conversar de manera cercana con algunos de los protagonistas de Fronteras, como Víctor Manuel, María Rodés, Karina Sáinz Borgo o Raül Refree.

El festival incluirá también la grabación en directo del exitoso podcast sobre literatura y filosofía 'Punzadas sonoras', dedicado al vínculo entre música y pensamiento.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, excepto la del Centro de Arte Hortensia Herrero, previa reserva en su web y en la web del festival.