El VII Marató de Monòlegs de escritores teatrales llega al Gran Teatre d'Alzira

Participantes en 'Marató de Monòlegs' - AVEET

VALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Marató de Monòlegs, que desde 2020 organiza la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), ha elegido este año el Gran Teatre d'Alzira para mostrar "el talento, la diversidad y los intereses de una de las escenas más inquietas del panorama nacional, acercando al público las voces de una selección que combina autores y autoras emergentes junto a otros experimentados".

El próximo 22 de octubre a las 19.30 horas y con entrada libre hasta llenar el aforo, el público podrá disfrutar de un programa que reúne textos de tres dramaturgas y tres dramaturgos miembros de la AVEET.

Tendrán 6.000 caracteres y diez minutos como máximo para contar cada historia, ha explicado la asociación en un comunicado. La iniciativa requiere el trabajo de 20 profesionales de las artes escénicas y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alzira.

El monólogo conecta con una de las formas más primarias de estimular la imaginación: la narración oral. Sobre todo, cuando se presenta en el formato de lectura dramatizada como ocurre en el maratón que organiza la AVEET. Los espectadores y espectadoras se descubren imaginando los detalles que acompañan la historia, se hacen partícipes del hecho escénico y de una creación, la escénica, que nunca está completa sin la recepción del público.

SEIS HISTORIAS

Para la VII edición del Marató de Monòlegs de la AVEET se han elegido seis textos de los presentados a la convocatoria abierta entre los 116 socios del colectivo. Dentro del equipo de coordinación del Marató de Monòlegs, Tomás Verdú ha destacado que la selección de este año ejemplifica la diversidad de la AVEET y permite disfrutar de voces más experimentadas junto a creadores jóvenes, uniendo formas muy diferentes de observar el mundo y el hecho teatral.

"En esta edición disfrutaremos de estilos más clásicos junto a otros que optan por formas de narrar más rompedoras. Y, hay que remarcar que no tiene nada que ver con la edad de los escritores y escritoras, sino con su manera de acercarse a las historias", explica el dramaturgo, actor y director de escena.

El coordinador ha detallado que la elección de textos "se hace por azar entre todos los que se reciben cuando se abre la convocatoria y los que quedan en bolsa de ediciones anteriores". Y los dos directores de escena que se hacen cargo de la VII edición han decidido crear una pequeña dramaturgia para tener un hilo conductor a la hora de llevarlos al escenario", comenta Verdú sobre el planteamiento de Sònia Alejo y Tiago P. Barrachina. Cada uno dirigirá tres monólogos y contará con tres intérpretes: Arantxa Pastor, Silvia Valero y Jordi López López.

DE LA VIOLENCIA MACHISTA A LA HIPERCONEXIÓN

David Sánchez Pacheco presentará en 'La conformitat' a una mujer que lidia con el telemarketing mietras espera el bus. Una situación aparentemente sencilla que deja entrever una vida compleja, como puede ser la de cualquier usuario del transporte público, donde la violencia o la soledad son solo algunos de los ingredientes. Este joven dramaturgo alicantino ha obtenido reconocimientos como el XXIII Premi de teatre breu en valencià Evarist Garcia o el XLVII Premi Ciutat d'Alcoi de teatre Pep Cortés.

Isabel Martí hará autoparodia de su papel como presidenta de la AVEET en 'La filiació', un monólogo que habla de la precariedad que sufren los profesionales de la cultura al tiempo que aborda la hiperconexión que caracteriza una sociedad donde faltan el tiempo, el contacto humano y el sentido de colectivo. Actriz, directora de escena y dramaturga, colabora con compañías como Maquinant Teatre, Cactus Teatre o Teatre de l'Albast, además de ser investigadora teatral.

Ester Medrano aborda el tema de los cuidados en 'Laca laca laca'. Con mirada sensible y sincera, se refleja la necesidad de comprensión de los cuidadores. Cofundadora con Lucía Sáez de La Subterránea, con más de una decena de espectáculos y varios reconocimientos, desarrolla paralelamente una trayectoria en solitario. Además, su vertiente como psicóloga la ha llevado a especializarse en el teatro como herramienta de rehabilitación en problemas de salud mental y de inserción para colectivos sociales vulnerables.

Pedro Lozano fue socio fundador de Espacio Inestable y Teatro de la Inestable donde escribió, dirigió e interpretó diversos proyectos. Ahora presenta en 'Li direm la possibilitat d'una illa, com en la novel·la de Houellebecq', una reflexión existencialista que juega con el tono discursivo para defender la vida como una posibilidad abierta, dejando atrás la regla no escrita de replicar lo que vivieron nuestros antepasados. En un mundo marcado por la copia y la imitación, el protagonista apuesta por la autenticidad y reivindica al individuo.

También una reflexión vital envuelve 'Miermisericordi', de Dave Aidan. La muerte y la vida luchan por ganar la partida mientras el protagonista atraviesa el dolor de la soledad, de no sentirse reconocido por su entorno más directo. Las raíces y los vínculos familiares como el pilar sobre el que cimentar la existencia en la propuesta de este creador y autor escénico, fundador en 2022 de la compañía La Ayapampa, que combina el teatro con su trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Cierra la selección 'No se lo digas a nadie', de Victòria Enguídanos. La actriz y dramaturga se ha especializado en el tratamiento de temas sociales con obras que han recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Teatro 'Stella Manaut' 2024. Para el Marató de Monòlegs presenta un texto que habla de la pérdida de la inocencia y, al mismo tiempo, de la confianza en una sociedad que necesita mirar de frente uno de los problemas más silenciados a lo largo de nuestra historia.

Hay que sumar el trabajo de Jordi Sanjuan en el espacio sonoro, la iluminación de Jorge Palau, el diseño gráfico de Helga Ambak, la producción de Begoña Palazón y la coordinación de Verdú junto a Isabel Martí, Antonia Bueno y Nuria Vizcarro para llevar a cabo una sesión donde también trabajará el equipo técnico y de sala del Gran Teatro de Alzira.