La Vila Joiosa controlará aforos en playas y espacios naturales con 27 cámaras inteligentes

ALICANTE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Alicante) implantará un sistema de control de aforo en las playas y en el sendero de la Colada de la Costa para reforzar la seguridad, la gestión turística y la calidad de la experiencia de los visitantes.

En concreto, se instalarán 27 cámaras inteligentes, dotadas de inteligencia artificial, capaces de determinar el aforo de cada una de las ubicaciones así como los flujos de demanda turística.

Entre otras aplicaciones, el sistema permitirá contar con información operativa para anticipar picos de afluencia de usuarios o poder tomar decisiones en materia de servicios municipales como la limpieza o la seguridad ciudadana, explica la concejala de Turismo, Rosa Llorca.

Esta actuación se enmarca en el plan de sostenibilidad turística en destino de La Vila Joiosa, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU. Se encuentra en licitación con una inversión de 97.000 euros financiados con estos fondos europeos.

Se gestionará a través de una plataforma de software específica que permitirá obtener datos sobre el perfil y comportamiento de la demanda turística en el destino. La información estará en la Plataforma Ciudad para poder estudiar todos los datos y proceder a la toma de decisiones, añade el edil de Ciudad Inteligente, Pedro Ramis.

"Gestionar la capacidad de playas y espacios naturales es gestionar seguridad y calidad. Con datos, se mejora la planificación de servicios y la experiencia de residentes y visitantes. Villajoyosa apuesta por un turismo ordenado que permite proteger recursos, mejorar servicios y tomar decisiones basadas en información objetiva, especialmente en espacios de alta presión", expresa el alcalde, Marcos Zaragoza.