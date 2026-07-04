Vincle Editorial suma a su colección 'Conceptos' un ensayo de Susana Gisbert sobre los delitos de odio

Archivo - Susana Gisbert en su despacho de la Fiscalía - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vincle Editorial suma a su colección 'Conceptos' un ensayo de la fiscal y jurista Susana Gisbert que, bajo el título 'Contra el odio', propone una reflexión sobre los delitos de odio: cómo detectarlos, cómo actuar y qué podemos hacer para prevenirlos.

El ensayo se presentará el próximo martes, 7 de julio, en la librería Imperio junto con Carmen Amoraga, autora de 'Manual para escribir con alma'; Jesús García Cívico, autor de 'Me hicisteis mal' y Manolo Gil, el editor. Estos títulos forman parte de 'Conceptos'.

En concreto, el ensayo 'Contra el odio' trata de explicar, en un lenguaje accesible, qué son los delitos de odio, cómo actuar para prevenirlos, cómo reaccionar cuando se conoce su comisión y qué podemos aportar para que no se produzcan.

Al respecto, Susana Gisbert ha explicado que el hecho de odiar no constituye un delito en sí mismo ni es necesario, al menos teóricamente, probar que existe odio para hablar de este tipo de delitos que ni siquiera tienen nombre propio en el Código Penal, aunque sí los regule y castigue.

"Hoy, mas que nunca, hay que alertar a la sociedad sobre el peligro de los delitos de odio porque no hay verdadera democracia ni progreso si no hay igualdad", ha subrayado la fiscal.

Susana Gisbert es la fiscal delegada de delitos de Odio y de Memoria democrática en Valencia. Ha publicado los ensayos 'Balanza de género' (2018); 'Exercir la justícia amb perspectiva de gènere' (2026); y es coautora de 'Género y violencia' (2015).

Entre sus obras de ficción destacan los libros de relatos 'Mar de lija' (2016); 'Remos de plomo' (2018) y su colaboración en '101 valencianas frente a mi espejo' (2021). Es autora de las novelas 'Descontando hasta cinco' (2018); 'No me obligues' (2020); 'Bessones' (2023); 'Creía que era feliz' (2025); las novelas juveniles 'Caratrista' (2019); 'Els cabells molt rulls' (2021) y 'Em deien Caratrista' (2024), así como del cuento infantil 'El coche de bomberos' (2023). Firma el blog conmitogaymistacones.com, premiado en 2021 y 2023.

La colección 'Conceptos' de Vincle Editorial se compone de libros de formato reducido y textos breves de carácter divulgativo sobre temas de actualidad que invitan a la reflexión y al debate. Son libros de 105 x 150 mm con una extensión de 80 a 100 páginas, escritos con una prosa ágil para facilitar una lectura amena.