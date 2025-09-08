Vithas incorpora gafas de realidad virtual para disminuir el miedo en el paciente pediátrico

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hospitales Vithas han dado un paso innovador en el cuidado de la salud pediátrica con la incorporación de gafas de realidad virtual (RV). Este programa tiene como objetivo principal "reducir el miedo y la ansiedad" de los niños que se enfrentan a procedimientos médicos como una extracción de sangre, según ha informado el grupo sanitario en un comunicado.

Esta iniciativa se ha logrado a través del proyecto de Humanización 'Pequeños Héroes', promovido por Angelini Pharma España y en colaboración con la plataforma virtual VRPharma. El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y Medimar de Alicante las han incorporado ya.

Este tipo de gafas, especialmente diseñadas para el entorno hospitalario, permiten a los pacientes pediátricos "sumergirse en entornos virtuales interactivos y relajantes mientras reciben atención médica". Estos entornos digitales, que incluyen desde paisajes naturales hasta aventuras lúdicas, "ayudan a distraer a los niños, disminuyendo el estrés y facilitando la colaboración con los profesionales de salud".

Según el director de Enfermería de los Hospitales Vithas en Alicante, Víctor Pérez, "el funcionamiento de estos dispositivos permite mantener la atención del niño fuera del procedimiento que se le aplica durante su asistencia, como pueden ser las extracciones de sangre, aplicación de suero y reducción de fracturas. Estos dispositivos se utilizan en función de cada niño de una manera personalizada en aquellas situaciones que exigen disminuir la ansiedad".

En la misma línea Paula Castells, también responsable de Enfermería de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha apuntado que es "absolutamente necesario evitar que las extracciones de sangre en la infancia sean desagradables o traumáticas pues estas experiencias, en algunos casos, son el origen del desarrollo de fobias a las agujas e, incluso pueden ser el origen del miedo a los procesos médicos en el adulto".

"Esta fobia puede representar un problema muy importante si ese niño o niña contrae una enfermedad como el cáncer o la diabetes en los que los procedimientos asociados con las agujas son insoslayables", ha añadido.

Por su parte, el doctor Jose Luis Rey, director gerente del hospital 9 de Octubre, ha recalcado que en Vithas "siempre hemos estado comprometidos con el bienestar de nuestros pacientes, especialmente con los más pequeños. Sabemos que el miedo al entorno hospitalario es común entre los niños, por lo que introducir la realidad virtual es una forma de hacer que se sientan más cómodos y tranquilos durante sus tratamientos. Esto también ayuda a nuestros profesionales a realizar los procedimientos con mayor eficacia y sin prisas".

Alejandro Cañamaque, director gerente de los Hospitales Vithas en Alicante, ha añadido que el uso de la realidad virtual para reducir el miedo y la ansiedad en los niños "se está convirtiendo en una técnica cada vez más utilizada en hospitales de todo el mundo".

"Diversos estudios han demostrado que esta tecnología puede ser efectiva para disminuir el dolor y la angustia de los pequeños, haciendo que su experiencia en el hospital sea más positiva", ha indicado.