Vithas Valencia 9 de Octubre inaugura una UCI de adultos con "tecnología avanzada y mayor capacidad asistencial"

Vithas Valencia 9 de Octubre inaugura una nueva UCI de adultos con tecnología avanzada y mayor capacidad asistencial - VITHAS

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha puesto en marcha su nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, un espacio de "última generación" diseñado para ofrecer una atención "altamente especializada a pacientes críticos, reforzando la calidad asistencial y la seguridad clínica".

Ubicada en la primera planta y anexa al bloque quirúrgico, la nueva UCI cuenta con una superficie total de 350 metros cuadrados. Entre sus principales características, destacan cuatro boxes, equipados con sistemas de presión positiva o negativa, que permiten adaptar el entorno a pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades infecciosas, garantizando así el máximo nivel de protección y control de infecciones.

"Además, la unidad incorpora cuatro puestos asistenciales adicionales, destinados a responder a situaciones de emergencia o picos de demanda, situados estratégicamente cerca del control central", comenta, en un comunicado, el director médico del hospital, Joan Ferràs.

En cuanto a las condiciones ambientales, toda la UCI está equipada con un sofisticado sistema de climatización con triple filtración (F7, F9 y H13), sobrepresión y 10 renovaciones de aire por hora, lo que asegura un entorno altamente controlado y libre de patógenos.

La organización funcional del espacio incluye un área de acceso con vestíbulo y distribuidor para el control de entradas; una zona asistencial con disposición lineal de los boxes que permite visión directa desde el puesto de control central, considerado el núcleo operativo de la unidad; áreas de apoyo clínico y logístico; y espacios específicos para el personal sanitario, como despacho médico, vestuarios, sala de estar y habitación con baño para facultativos. Por otra parte, la nueva UCI mantiene además una conexión directa con el bloque quirúrgico y cuenta con salidas de emergencia, favoreciendo la rapidez de respuesta en situaciones críticas.

El director gerente del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, José Luis Rey, ha destacado que "esta nueva UCI representa un salto cualitativo en nuestra capacidad de atención al paciente crítico, incorporando tecnología avanzada, mejores condiciones estructurales y un diseño centrado en la seguridad y el confort tanto del paciente como de los profesionales".

"ENTORNOS MÁS HUMANIZADOS"

"Como profesionales comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros pacientes, consideramos imprescindible la mejora continua de las instalaciones hospitalarias. La modernización de las instalaciones no solo impacta en la calidad asistencial, sino también en la experiencia del paciente y sus familias, favoreciendo entornos más humanizados, confortables y accesibles. Esto promueve una atención centrada realmente en la persona", añade.

Igualmente, ha declarado que "la inauguración de esta unidad es únicamente el primer paso de una profunda renovación de las instalaciones del hospital y concretamente de los tres bloques quirúrgicos del centro, en el marco del Plan Director de Mantenimiento. Este proyecto continuará próximamente con la apertura de una nueva unidad de cirugía sin ingreso y la renovación y ampliación del bloque quirúrgico", subraya Rey.

Por su parte, Joan Ferràs, ha subrayado que "la nueva unidad nos permite ofrecer una atención más eficiente y segura, con espacios adaptados a las necesidades clínicas más complejas y con sistemas que garantizan un control ambiental óptimo, especialmente importante en el manejo de pacientes infecciosos o inmunodeprimidos".