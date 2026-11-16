El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre potencia una nueva técnica para estudiar el corazón durante el ejercicio - VITHAS

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre incorpora y potencia en su cartera de servicios la ecocardiografía de esfuerzo en bicicleta, una prueba que estudia el funcionamiento del corazón mientras el paciente realiza ejercicio y puede detectar cambios que no son visibles en una ecocardiografía convencional en reposo.

Según explica el doctor José Carlos Sánchez Martínez, cardiólogo en la Unidad de Cardiología de Vithas Valencia 9 de Octubre, integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, "la prueba se realiza sobre una bicicleta especialmente diseñada para pedalear en posición semitumbada".

"A medida que aumenta la intensidad, se obtienen imágenes del corazón durante todas las fases del esfuerzo, al tiempo que monitoriza el electrocardiograma, la frecuencia cardiaca y la presión arterial", añade el experto en un comunicado.

Esta es una de sus principales diferencias respecto a la ergometría o prueba de esfuerzo convencional ya que, "además de registrar la respuesta del organismo al ejercicio, podemos observar directamente cómo se comporta el corazón mientras realiza el esfuerzo, analizando su contracción, el funcionamiento de las válvulas y la respuesta de las presiones dentro del corazón y en la circulación pulmonar", comenta el especialista.

Se trata de una prueba no invasiva y bien tolerada que utiliza el ejercicio como estímulo, reproduciendo de forma más fiel las situaciones en las que habitualmente aparecen los síntomas.

"Esto, --prosigue el doctor Sánchez--, proporciona una valoración más fisiológica que otras pruebas de estrés farmacológico, como la ecocardiografía con dobutamina o la resonancia magnética cardiaca de estrés, también disponibles en nuestro centro como alternativas cuando el paciente no puede realizar ejercicio".

A estas ventajas se suma una preparación sencilla y una menor duración que otras modalidades de imagen de estrés farmacológico. "No es necesario canalizar una vía intravenosa ni administrar fármacos, y únicamente se recomienda evitar comer durante las dos horas previas y acudir con ropa y calzado cómodos", afirma el profesional.

Una de sus principales indicaciones es el estudio de la disnea o sensación de falta de aire con el esfuerzo, especialmente cuando los síntomas no se corresponden con los hallazgos de las pruebas realizadas en reposo.

"En estos casos se pueden reproducir los síntomas y analizar simultáneamente cómo responde el corazón al esfuerzo, cómo cambian las presiones dentro del corazón y en la circulación pulmonar y si aparecen alteraciones que permanecían ocultas en reposo. Todo ello puede ayudar a identificar mejor el origen de la disnea y, con un diagnóstico más preciso, orientar el tratamiento de forma individualizada", declara el doctor Sánchez.

VÁLVULAS CARDIACAS

La técnica también aporta información relevante en las enfermedades de las válvulas cardiacas y determinadas miocardiopatías. "Se puede conocer cómo cambia la repercusión de una valvulopatía, la respuesta de los ventrículos y de las presiones pulmonares y, en enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, detectar una posible obstrucción a la salida de la sangre del corazón que solo aparece o se hace más evidente con el esfuerzo", subraya el especialista.

Otra de sus aplicaciones es el estudio de la isquemia miocárdica, mediante la detección de alteraciones en la contracción del corazón que aparecen con el ejercicio. Tiene además especial interés en determinadas anomalías de las arterias coronarias, generalmente presentes desde el nacimiento, en las que conocer su anatomía mediante un TAC cardiaco puede no ser suficiente.

En estos casos, la ecocardiografía de esfuerzo aporta información sobre su repercusión funcional, identificando si aparecen signos de isquemia cuando aumenta la demanda del corazón.