Vivas acude este lunes a València para recoger la Medalla de Honor de la ciudad

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recogerá este lunes 5 de octubre la Medalla de Honor de la ciudad de València, concedida por el Ayuntamiento de la ciudad en el marco de los Honores y Distinciones del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Vivas asistirá a la sesión plenaria solemne presidida por la alcaldesa, María José Catalá, que se celebrará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Además, el presidente ceutí será el encargado de hablar en nombre de todos los distinguidos, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Según lo acordado en el último Pleno ordinario, el reconocimiento pone de manifiesto los vínculos de "solidaridad y afecto" entre València y Ceuta y quiere trasladar al conjunto de la sociedad ceutí el respaldo de la ciudad de València ante las circunstancias vividas durante los últimos meses, en el marco de la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

La alcaldesa de València ya anunció la concesión de esta distinción destacando la "dignidad" del pueblo de Ceuta, su decisión de "no rendirse" y de "no tirar la toalla", así como "su defensa de Ceuta y de España". En su intervención, Catalá trasladó asimismo "todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad" a los ceutíes.

La concesión de la Medalla de Honor se produce en un contexto en el que València ha querido expresar públicamente su solidaridad con Ceuta. "No estáis solos", afirmó la alcaldesa durante el Debate del Estado de la Ciudad, reivindicando la importancia de mantener el compromiso y el apoyo entre territorios.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha agradecido al Ayuntamiento de València y a todos los valencianos y valencianas esta muestra de afecto y solidaridad, que refuerza los lazos entre ambos territorios y constituye un reconocimiento a toda la sociedad ceutí.

LOS OTROS PREMIADOS

Asimismo, el Ayuntamiendo de València entregará, además, las siguientes distinciones. Como Medallas de Oro, se reconoce a La Coral Juan Bautista Comes, por su labor en el ámbito musical y cultural valenciano, en el año en que cumple 70 años. Reúne una media de 170 coralistas por temporada y desde 1958 canta la Missa d'infants el Día de la Mare de Déu dels Desemparats.

También, la Real Hermandad San Antonio Abad, por impulsar la centenaria tradición de Sant Antoni, con la bendición de animales y, en los últimos años, la procesión de las antorchas y las danzas valencianas.

La Fiesta del Corpus Christi, por su contribución a la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Es una de las manifestaciones festivas más antiguas de la ciudad: la primera procesión documentada se celebró en 1355 y desde 1372 adquirió carácter anual.

Al Ilustre Colegio de Procuradores de València, que cumplió 150 años en 2025, por su colaboración permanente con la Administración de Justicia.

La Asociación Valenciana de Personas Sordas, por su labor centenaria en la defensa de los derechos de las personas sordas y la promoción de la lengua de signos.

La Comandancia Naval de València y Castellón, por su vinculación con la ciudad y su apoyo a la población valenciana en episodios como las riadas de 1949 y 1957 y, más recientemente, la dana de 2024.

La Medalla de Bronce, por otra parte, recae en la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil, por la implantación de los sistemas de aeronaves no tripuladas del Servicio de Bomberos. Han intervenido en búsquedas de personas desaparecidas, dispositivos de Fallas, incendios forestales en la Devesa de El Saler y emergencias urbanas como el incendio de Campanar.

Además, recibirán el título de Hijos e Hijas Predilectas las siguientes personas José Alejandro Remohí Giménez, fundador junto al profesor Antonio Pellicer del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en 1990, primer centro de España dedicado en exclusiva a la reproducción humana asistida, y catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universitat de València.

Fátima Diame, atleta especializada en salto de longitud, ocho veces campeona de España y participante en dos ediciones de los Juegos Olímpicos.

José Ballester Gozalvo, a título póstumo, fundador y primer presidente del Levante FC, origen del actual Levante UD. Nacido en el Cabanyal en 1893, se le reconoce su compromiso con la educación, la cultura, el deporte y los valores democráticos.

También se distinguirá como Hijos e Hijas Adoptivos a Ángela Nzambi Bakale, escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Natural de Guinea Ecuatorial, se trasladó a València en 1993 para finalizar sus estudios en la Universitat de València.

A Mavi Mestre, catedrática de Psicología y primera mujer que alcanzó el rectorado de la Universitat de València, con una larga trayectoria investigadora en psicología del desarrollo y conducta social.

Ferran Torres, nacido en Foios en 2000 y formado en el Valencia CF, autor del gol que dio a España su segunda Copa del Mundo en la categoría de fútbol masculino.

Y a Alejandro Grimaldo, nacido en La Pobla de Vallbona en 1995, formado en el Valencia CF y el FC Barcelona, e integrante de la selección española campeona del mundo en 2026.