La vivienda y la dana copan el debate de los candidatos por Valencia, con reproches Bernabé-Catalá y Compromís-Vox

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda, la gestión de la dana, la inflación y la financiación autonómica han marcado el primer debate electoral del 29N entre los cabezas de lista por Valencia. Mª José Catalá (PP) y Pilar Bernabé (PSOE) se han cruzado reproches y alusiones a su futura contienda por València, mientras Àgueda Micó (Compromís-Front Valencià) e Ignacio Gil-Lázaro (Vox) han discutido sobre si su papel en el Congreso es realmente útil para los valencianos.

El debate, organizado por la cadena SER y El País tras el arranque de la campaña de las elecciones generales, ha incluido referencias a la situación ferroviaria en la Comunitat Valenciana y a otras materias como los salarios, las pensiones o la violencia machista.

Catalá, cabeza de lista por el PP y alcaldesa de València, ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo contra el "retroceso" que considera que representa el Gobierno de Pedro Sánchez: "Te pido el voto para la persona a la que dejarías a tus hijos y en las que quieres dejar en sus manos este país".

Como aspirante por el PSOE, Bernabé ha reivindicado que el suyo es "el único partido capaz de llegar a acuerdos con los diferentes para mejorar la vida de la gente", ante unos comicios en los que cree que se elige "avanzar en derechos frente a retroceder, ciencia frente a fanatismo y justicia social frente a privilegios para unos pocos".

Micó (Compromís-Front Valencià) se ha comprometido a dedicarse durante los próximos cuatro años "a tiempo completo por los intereses valencianos". Para ello ha situado como objetivos "que no gobierne la extrema derecha reaccionaria" y que el PSOE se vea "presionado a ir más allá".

Y por Vox, Gil-Lázaro ha afirmado que el 29N se elige "entre el cambio que necesita España o la continuidad de Sánchez": "Representamos un cambio tranquilo y profundo. Vamos a gobernar para todos, sin excluir a nadie, con el único objetivo de recuperar la libertad y el bienestar para todos".

VIVIENDA

En materia de vivienda, Catalá ha denunciado que Sánchez "no ha hecho nada en esta legislatura", al "prometer mil viviendas en València de las que esta semana se ha anunciado la licitación de 62", mientras "nada se sabe de su prometida Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la ZAL de València". Además, ha anunciado que este mismo viernes ha recibido un correo para transmitirle que la entidad pública estatal Casa 47 "pone a disposición de València una vivienda".

Bernabé ha replicado que el Gobierno ha puesto a disposición de todas las comunidades una ley que los gobiernos autonómicos del PP no aplican "por sectarismo" y porque "no quieren topar los alquileres y poner coto a los apartamentos turísticos". "Las recetas funcionan, el problema es que el PP no quiere (...) Es más fácil decir que el malvado Sánchez tiene la culpa de todo", ha espetado a la alcaldesa.

Catalá, que ha recordado que Bernabé era asesora del Ayuntamiento cuando se autorizaron pisos turísticos en bajos, ha señalado datos del Ministerio de Consumo que dicen que los alquileres de temporada suponen "un 30% más" en las zonas declaradas tensionadas. "Las soluciones que no son verdaderas no valen para nada", ha dicho, y ha criticado que el Gobierno haya "vendido a BlackRock un edificio de viviendas de lujo".

Desde Compromís, Micó ha situado la vivienda como el tema central de la legislatura, al tiempo que ha reprochado a PP y PSOE su negativa a vetar la compra a fondos buitre. En esta línea, ha exigido a los socialistas políticas "valientes" como alquileres indefinidos o leyes contra la especulación.

La única alusión del candidato de Vox sobre este tema ha sido al exponer los tres ejes de su programa, uno de ellos la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales.

DANA

Respecto a la dana de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia, Catalá ha defendido el mando único en emergencias y el "plan Valencia" anunciado por Feijóo con 12.000 millones de euros, mientras ha criticado que el Gobierno no haya hecho "ninguna obra hidráulica seria en dos años". "La dana me genera mucho dolor, pero mi responsabilidad es encargarme de que no se vuelva a sufrir una situación similar", ha subrayado.

Bernabé ha afirmado que "se nota que no pisan los pueblos de la dana, porque la reconstrucción está en marcha" por parte del Gobierno, mientras "la Generalitat apenas ha puesto 200 millones de los 1.300 que tendría que haber gastado en los últimos ocho meses".

En otra de sus réplicas, Catalá ha espetado a Bernabé que ella, como alcaldesa, tuvo "13.000 personas afectadas", además de familia directa en Paiporta. "Lo que no he ido es a los pueblos con una cámara de fotos detrás", ha dicho en alusión al papel de la ya exdelegada del Gobierno.

Tanto Bernabé como Micó han criticado la falta de "decencia" del PP por mantener al 'expresident' Carlos Mazón como diputado en Les Corts. La candidata de Compromís ha preguntado directamente a Catalá si está orgullosa de ello, pero la 'popular' no le ha contestado, y ha exigido a PSOE y PP que permitan reanudar la comisión de investigación en el Congreso.

El aspirante de Vox ha cargado contra el "abandono" del Gobierno y el "fanatismo climático" de la izquierda, además de preguntar a Bernabé por qué no entrega a la justicia las comunicaciones que hizo durante la dana. Y ha advertido que mientras siga sin abordarse la seguridad de las infraestructuras hídricas, "todo lo demás son bufés de pato".

FINANCIACIÓN Y OTROS TEMAS

En cuanto a la financiación, Catalá ha recalcado que el PP nunca la pactará con el líder de ERC, Oriol Junqueras, como hizo Sánchez; Bernabé ha advertido que con Feijóo y Abascal no habría un sistema "justo" para los valencianos; Micó ha cuestionado a PP y PSOE por qué "renuncian" a la condonación de la deuda y al fondo de nivelación, respectivamente, y Gil-Lázaro ha abogado por un modelo "que garantice igualdad para todos los españoles" en lugar del "pacto tramposo" del Gobierno.

Por otro lado, la candidata del PP ha calificado de indecente que la gente "tenga miedo a ir en AVE y no pueda ir a trabajar en Cercanías", lo que cree que demuestra que "la gran diferencia entre Feijóo y el PSOE es la gestión", y ha llamado a "recuperar a la clase media" bajando impuestos.

Bernabé ha puesto en duda estas promesas, al señalar que Feijóo solo llegaría a la Moncloa con Abascal de vicepresidente, esa "derechita valiente que decide quién le aplaude". También ha reiterado que el PSOE velará por la subida de las pensiones y por el derecho al aborto, mientras Catalá ha rechazado lecciones de igualdad tras la investigación europea sobre las pulseras antimaltrato.

"No vamos a permitir que haya un gobierno de derecha y extrema derecha", ha subrayado Micó por su parte. Y el aspirante de Vox ha denunciado que el actual Gobierno es "regresivo y reaccionario con las clases medias y trabajadoras", además de asegurar que los votantes dirán "dónde y con quién" debe estar su partido y serán "fieles" a ese mandato.

¿DEJARÁN SU ESCAÑO CATALÁ Y BERNABÉ?

En otro momento del debate, la candidata de Compromís ha preguntado a Catalá y a Bernabé si dejarán su escaño para centrarse en su carrera a las elecciones municipales. La alcaldesa ha reiterado que su puesto actual es su "máxima prioridad", mientras Bernabé no ha contestado.

Micó también ha reprochado a Gil-Lázaro que dé lecciones cuando lleva 44 años en política, "más tiempo que los leones del Congreso", sin "ningún resultado para los valencianos". El aspirante de Vox, quien al inicio de su carrera representó a Alianza Popular y después al PP, ha replicado que él nunca se ha ido "a puertas giratorias ni cholletes como hace la gente de Compromís". "A usted le queda mucho recorrido para poder llegarme al tobillo", ha dicho a la candidata.