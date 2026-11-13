Vivienda y pensiones centran el primer debate de candidatos en Castellón, con choque entre PP-PSOE por la cerámica

CASTELLÓ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vivienda y pensiones han centrado este viernes el primer debate de candidatos por Castellón en la campaña para las próximas elecciones generales organizado por Radio Castellón y El País, en el que el sector cerámico también ha sido protagonista con reproches entre PP y PSOE.

En el debate han participado los cabeza de lista por Castellón al Congreso de los Diputados Elena Albalat (PP), Maria Jiménez (PSOE), Ignasi Garcia (Compromís-Front Valencià) y Alberto Asarta (Vox).

Así, en materia de vivienda, la 'popular' Elena Albalat ha denunciado que hay menos disponible para alquilar y menos posibilidades de adquirir una asequible, y ha señalado que el modelo del PP es "hacer vivienda, "algo que ustedes no han hecho", ha recriminado al PSOE. Ha destacado la propuesta de construir un millón de viviendas en cuatro años del programa del PP y "mayor protección para los propietarios que quieran alquilar".

Por su parte, la candidata socialista Maria Jiménez ha destacado que "hay un mercado mobiliario especulador que necesita ser intervenido". "Los políticos tenemos que poner soluciones y, en este sentido, el PSOE ha aprobado la primera ley de vivienda y se están impulsando mecanismos para topar precios y ayudar al alquiler", ha subrayado Jiménez, quien ha recordado que las competencia de vivienda son autonómicas, y, al respecto, se ha preguntado "qué han hecho PP y Vox".

El candidato de Compromís-Front Valencià, Ignasi Garcia, ha subrayado que el Gobierno no ha sido valiente para abaratar el precio de la vivienda. "Hay adultos que tienen que volver a compartir piso y creemos que esto no se arregla aprobando dos decretos a última hora. Los poderes públicos han de velar para que no se especule con la vivienda", ha afirmado Garcia, quien ha añadido que en Castellón ha subido el precio de la vivienda 15.000 euros en solo tres meses, "y eso no hay familia trabajadora que pueda asumirlo".

Alberto Asarta (Vox) ha recordado que el Congreso ha rechazado los dos decretos leyes de la vivienda, y que el Gobierno ha aprovechado la Diputación Permanente para aprobar uno de ellos, "que no servirá para nada". "El PSOE solo hace propaganda, mientas que nosotros proponemos cómo hacerlo para que haya vivienda para los jóvenes, con más suelo, menos impuestos, mejor financiación y que se construya mucha más vivienda social", ha añadido.

Respecto a las pensiones, Elena Albalat ha resaltado que el PP va a mantenerlas y regularizarlas; Maria Jiménez ha indicado que su partido seguirá revalorizándolas según el IPC; Alberto Asarta ha subrayado que con Vox la pensiones "no se tocan" y que la izquierda "miente" cuando dice que las van a quitar.

"Los mayores merecen respeto y no amenazas. Basta de meter miedo a nuestros mayores porque vamos a proteger las pensiones y garantizar las del futuro. La izquierda solo echa porquerías sobre los partidos que van hacia arriba y que van a gobernar", ha añadido el candidato de Vox.

Por su lado, Ignasi Garcia ha apuntado que "las pensiones ahora están garantizadas, pero es importante que la gente cotize por lo que cobra, que haya una parte de algún impuesto que sirva para hacer más grande la caja de las pensiones y que la gente que lleva 40 años cotizados puedas jubilarse sin bajas en su pensión".

SECTOR CERÁMICO

En cuanto al sector cerámico, la candidata del PP, Elena Albalat, ha resaltado que el PSOE "no escucha a la industria cerámica, la cual está ahogada y no ha recibido apoyo para la cogeneración". Por su lado, la socialista Maria Jiménez ha resaltado que el Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo sobre derechos de emisiones de carbono "que recoge las particularidades del sector y le permitirá seguir siendo competitivo" y -ha dicho- esto ha sido posible gracias al trabajo de sus compañeros eurodiputados, del Gobierno de España y del sector, "que han ido de la mano".

"Frente a esto tenemos a un PP y Vox que obedece y aplaude a los que más palos en las ruedas ponen al sector, como Trump, y dan la espalda a la cerámica. El Gobierno de España ha ayudado más que nunca a la cerámica", ha añadido la candidata del PSOE.

El candidato de Vox ha manifestado al respecto que la industria cerámica atraviesa "serias" dificultades, debido a las políticas de pacto verde europeo, el precio de la energía y la competencia desleal. Al respecto, ha propuesto menos impuestos, menos burocracia y menos trabas.

Los candidatos también se han referido a otros asuntos durante el debate. Así, Maria Jiménez ha destacado el aumento del empleo y del SMI, los avances sociales y la consecución de un país "más tolerante, moderno e igualitario", y ha recriminado al PP que haya "dicho no" a la financiación propuesta por el Gobierno para la Comunitat Valenciana.

"Me preocupa el odio y los insultos que PP y Vox llevan a la política y a la calle", ha añadido. Así mismo, ha anunciado que los socialistas seguirán mejorando la vida de la gente y que la próxima legislatura blindarán el derecho al aborto y la revalorización de las pensiones y aprobarán una financiación "justa" para la Comunitat Valenciana.

Elena Albalat ha señalado que las mujeres "se sienten menos protegidas que antes" y ha reivindicado precios justos para los agricultores y menos burocracia y presión fiscal para los autónomos. Además, ha subrayado que en materia de financiación no ha visto a nadie, además del PP, reclamar al Gobierno lo que debe a la Comunitat Valenciana. "Castellón necesita inversiones, infraestructuras y que cada castellonenses tenga voz", ha dicho.

Alberto Asarta ha asegurado que esta está siendo una legislatura "bronca y muy polarizada, con un Gobierno corrupto, incompetente e ineficaz, con el que se han agravado los problemas y se ha despilfarrado dinero". Además, ha afirmado que la principal responsabilidad de un gobierno es la protección de sus ciudadanos, "y esto no lo hemos vistos en la dana ni en la invasión de Ceuta". El candidato de Vox ha abogado por la "prioridad nacional" y una inmigración "ordenada y legal". "España merece un presidente como Abascal que defienda a España y a los españoles. Viva España", ha concluido.

Finalmente, Ignasi Garcia ha reivindicado el Corredor Mediterráneo, mejoras en el transporte público, la necesidad de seguir elevando el SMI pero sin que éste absorba los complementos y una financiación "justa" para la Comunitat valenciana y que se cancele la "deuda ilegítima". "No puede ser que tengamos que votar entre susto o muerte, necesitamos una izquierda valiente y nosotros representamos ese voto valiente", ha agregado.