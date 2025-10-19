Las voces "icónicas" de los 80 se suben al escenario del Roig Arena para celebrar una década "dorada" del pop - MAO

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Algunas de las voces "más icónicas" de los años 80 han subido este sábado al escenario del Roig Arena, por primera vez en formato 360º, para celebrar una de las décadas "más doradas" del pop.

El viaje ochentero, organizado por la productora Sharemusic!, ha arrancado en torno a las 19.00 horas de la mano de Ryan Paris y su hit de italo disco 'La dolce vita', al que le ha seguido una sucesión de "grandes" temas de la década de los 80 en formato discoteca, ha indicado el recinto en un comunicado.

Este interludio de música entre actuaciones en vivo se ha prolongado durante todo el show. A Paris le ha seguido el new wave y post-punk de 'Nowhere Girl', con un Steve Hovington de B-Movie cantando sobre el dolor que puede generar la desconexión emocional del entorno.

"Hay una atmósfera increíble esta noche. Toda la gente está bailando. Me encanta València y este recinto es el más grande en el que he tocado. Es asombroso", ha señalado Hovington minutos después de su actuación.

La británica Samantha Fox ha hecho bailar a todos los asistentes con 'I Only Wanna Be With You', 'Nothing's Gonna Stop Me Now' y el hit 'Touch Me (I Wanna Feel Your Body)'. Miko Mission ha continuado la celebración con sus populares 'How Old Are You' y 'The World Is You'.

El toque español lo ha aportado, a continuación, Iván, que ha rememorado el éxito internacional 'Fotonovela', mientras que P Lion se han presentado sobre el escenario con 'Happy Children'. Le ha seguido el sonido eurodisco de Fancy con 'Bolero' y 'Flames of Love' y el bailable 'Around My Dream' de Silver Pozzoli.

Un nuevo interludio musical ha precedido la actuación de FR David y de los alemanes Bad Boys Blue. El italo disco ha regresado de nuevo al escenario con 'Don't Cry' y 'Tonight' de Ken Lazlo, mientras que Brian Ice ha creado una atmósfera melancólica a través de 'Talking To The Night'.

CC Catch ha puesto a cantar y bailar a todos los asistentes y ha sido un "fantástico" preludio para el "gran" cierre en la voz de Alphaville, con sus himnos atemporales 'Big in Japan' y 'Forever Young'. Los acordes de esta última canción han traído de vuelta el pulso del presente al Roig Arena.

SOBRE DISCOTECA DE LOS 80'S

Discoteca de los 80's, el show "más destacado" a nivel nacional dedicado a revivir la década de los 80, presenta en "riguroso" directo las actuaciones de los artistas que marcaron esta generación a nivel mundial.

Se trata de un espectáculo con un marcado carácter tecnológico y con un escenario 360º que invita al público asistente a disfrutar de las canciones y grandes hits internacionales que sonaron en las discotecas de los ochenta a nivel mundial.

"Un show que junta sobre un mismo escenario algo realmente imposible e impensable en los ochenta: a gran parte de las figuras artísticas y bandas musicales más relevantes del eurodisco en el marco de uno de los recintos más importantes de España, el Roig Arena", ha resaltado el director general de Sharemusic!, Felipe Menéndez.