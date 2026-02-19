Vociferio lleva a Carme Teatre su oferta central con estrenos, premios nacionales y producción propia

Marina Sorin y Nacho Mastretta - REMITIDA FESTIVAL VOCIFERIO

El festival Vociferio lleva, desde este jueves y hasta el próximo 22 de febrero, su programación central a la sala Carme Teatre de València, con propuestas que hibridan poesía, paisajes sonoros, danza, cine y artes vivas.

Así, la sede principal de la XV edición de Vociferio arranca su semana de programación central con el lema Mutis, un despliegue de siete espectáculos que hibridan la lírica con la danza y las artes vivas para reivindicar el silencio y la escucha activa en plena era del ruido. Este despliegue artístico comienza con una apuesta por la creación propia del festival.

Hoy se presenta 'Mutis: Something to Remember', una pieza donde el pianista y compositor Juan J. Ochoa se alía con la artista visual Alba G. Corral. Se trata de un ejercicio de inmersión en el que el piano preparado y la experimentación sonora dialogan con visuales generativas, invitando al público a un estado de atención sobre los límites del silencio y la memoria necesaria en un contexto de sobreestimulación.

La palabra toma el relevo bajo el prisma del reconocimiento institucional durante la jornada del viernes. Vociferio reúne en Carme Teatre una representación de la lírica estatal con tres Premios Nacionales de Poesía. Los recitales de Olga Novo y Aurora Luque fundirán la memoria del rural gallego con la tradición del mediterráneo clásico, sirviendo de antesala al espectáculo de Miriam Reyes.

La poeta, galardonada con el Premio Nacional 2025, presentará 'Con', una propuesta de hibridación donde el verso convive con los paisajes sonoros de El Pricto, Ilona Schneider y Vasco Trilla.

Esta confluencia de talento no es casual para Raúl Lago, gestor de la sala y codirector del festival, quien señala, en un comunicado, que contar con estas tres voces "confirma la vigencia de este escenario como un ecosistema para la creación contemporánea".

Según Lago, el objetivo de esta edición es "consolidar un modelo que, desde la independencia y la calidad, sitúa a València en el mapa de las escénicas expandidas, ofreciendo una experiencia de escucha y riesgo que es difícil encontrar en los circuitos normativos".

CARÁCTER FRONTERIZO

Siguiendo con el carácter fronterizo del festival, durante el fin de semana el lema Mutis se encarna en el movimiento y la melodía. El coreógrafo Manuel Rodríguez llevará a la escena 'ZERO', una investigación sobre el cuerpo como territorio previo a la palabra, mientras que el dúo formado por Marina Sorin y Nacho Mastretta explorará la esencia de la canción en sus 'Fantasías Sentimentales', un viaje de técnica e ingenio instrumental que sitúa el silencio como una forma de celebración compartida. El cierre de esta programación central pondrá el foco en la mirada y la escucha.

El cineasta Oskar Alegria compartirá su 'Polifonía del silencio', una reflexión sobre cómo recuperar el valor de las notas sutiles y la quietud. Como cierre de esta inmersión escénica, la gala del IV Premio Internacional de Videopoesía Ojo Fiero 2026 desvelará las piezas ganadoras de esta edición.

Conducida por Mónica Cortés, esta cita final "confirma la vocación de Vociferio por explorar los lenguajes visuales".