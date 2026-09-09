Volotea volverá a conectar Valencia y A Coruña a partir de noviembre

Avión de Volotea - VOLOTEA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Volotea ha anunciado la reapertura de su ruta entre el aeropuerto de Valencia y el de A Coruña, que volverá a operar el próximo 6 de noviembre. Con esta conexión, la aerolínea amplía su oferta desde la capital valenciana y refuerza la conectividad doméstica en España.

La ruta contará con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno, los lunes y los viernes. En verano, la oferta aumentará a tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes. En total, la compañía ofrecerá cerca de 37.500 asientos durante el primer año de operación.

La apuesta de Volotea por Valencia se refuerza en 2026 con una oferta de cerca de 350.000 asientos, un 37 por ciento más que en 2025. Este crecimiento se acompaña de una ampliación de su red, tras el anuncio de la ruta a Argel en junio.

Con la reincorporación de A Coruña, la aerolínea ofrecerá nueve destinos desde el aeropuerto valenciano: cuatro nacionales (A Coruña, Asturias, Bilbao y Santander) y cinco internacionales (Argel, Burdeos, Florencia, Lille y Lyon).

En lo que va de año, Volotea ha registrado "sólidos indicadores operativos" en el aeropuerto de Valencia, con un índice de puntualidad (OTP15) del 88 por ciento y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%, señala la empresa.